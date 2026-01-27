Restablecida la circulación de trenes en Vigo Guixar-Redondela-Tui y la red de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo

También ha quedado restablecida la circulación entre Guillarei y Ourense.

Archivo – Estación Guixar De Vigo- E.P.

Adif ha restablecido la circulación ferroviaria entre Vigo Guixar-Redondela-Tui y en la red de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo, según informan fuentes del administrador de la infraestructura.

Así las cosas, continúan suspendidos a causa del mal tiempo el servicio Ourense-Vigo Guixar y los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago, línea en la que sí circulan los trenes de alta velocidad, si bien con el máximo de velocidad limitado a 160 kilómetros por hora.

Entre otras incidencias, en la mañana de este martes se produjo una (entre las 8,23 horas y las 9,30 horas) en la línea entre A Coruña y Ourense por el arrollamiento de un árbol por parte de un convoy de media distancia, en concreto entre Curtis y Oza dos Ríos. Dos trenes fueron suprimidos parcialmente y registró un retraso de 10 minutos uno de mercancías.

Mientras, el arrollamiento de un desprendimiento de tierras por parte de un Alvia procedente de Barcelona y con destino a A Coruña se produjo en el punto kilométrico 337/400, entre San Clodio y Freixeiro, a la altura de Quiroga (Lugo), y afectó a la vía entre las 21,20 horas y las 5,38 horas. Supuso un retraso de tres horas para dicho tren.

A las 16,25 horas, según ha informado Adif, también ha quedado restablecida la circulación entre Guillarei y Ourense.

 

 

