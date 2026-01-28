Ferrol en Común demanda un incremento das actuacións de Ferrol a Escena

FeC a través dun comunicado expresa o seguinte «En Ferrol contamos xa hai anos con “Ferrol a Escena”, un programa que posúe unha particularidade e relevancia especial, xa que está protagonizada polo tecido artístico amador do municipio. Ademais de ser unha oportunidade de visibilizar o traballo de artistas afeccionados, o programa implica ás asociacións veciñais asignándolles un rol de programadoras ao seleccionar os contidos que serán exhibidos nos seus territorios. Dese xeito achegaríanse actividades artísticas aos diferentes barrios e parroquias do Concello e se apoiaría a creación amadora».
«Este enfoque orientado á participación cultural foise consolidando co paso dos anos até resultar nunha das programacións máis estables e singulares da oferta cultural municipal que ten como obxectivo contribuír á difusión e promoción das diferentes manifestacións artísticas como música, teatro, danza, folclore, etc e a nivel amador, e achegalas ás entidades veciñais do concello».
«No ano pasado participaron 29 grupos de diferentes artes escénicas nas diferentes entidades veciñais o que é máis que palpable a magnitude e o peso que ten entre os nosos veciños e veciñas este programa que se desenvolve os fines de semana e así se recoñece como unha gran oportunidade de ocio».
«Alentados polas entidades da zona rural, e destacando o impacto que ten dita programación nese ámbito, podemos manifestar que este tipo de accións culturais de proximidade permiten disfrutar sen desprazamentos de diferentes actuacións de artes escénicas e ven incrementado o seu valor sen distinción entre rural e urbano».
«Nestes días volveuse publicar o réxime de Ferrol a Escena, sendo un calco de anualidades anteriores, facendo oídos xordos ás demandas cidadás», por iso dende Ferrol en Común «queremos demandar, e ademais de facelo público, solicitarémolo na comisión de cultura»:
– «Incidir na necesidade de dar protagonismo a “Ferrol a Escena” que ofrece unha programación plural, aberta e de balde para toda a cidadania».
– «Incrementar o número máximo de actuacións por asociación veciñal, actualmente son seis actuacións e solicítase que sexan nove».
– «Incrementar as retribucións aos artistas amadores participantes no programa “Ferrol a Escena”, contribuíndo así a sufragar os gastos asociados ás actuacións».