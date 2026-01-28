Psoe Ferrol solicita a posta en marcha dun Plan de Prevención e Control de Especies Invasoras no rural

O grupo municipal socialista expresa a través du comunicado que «nos últimos anos vén detectándose un incremento significativo de especies vexetais invasoras no termo municipal de Ferrol e na súa comarca, especialmente en zonas rurais, marxes de camiños, ribeiras, marismas, taludes e espazos próximos a vivendas e xardíns».
«Entre os novos focos destaca a presenza de Helichrysum petiolare en áreas costeiras e contornos próximos a núcleos habitados. A esta especie súmanse outras xa amplamente estendidas e coñecidas polo seu alto impacto ambiental, como o plumero da pampa (Cortaderia selloana), a cana común (Arundo donax), a chilca (Baccharis halimifolia), a Fallopia ou polígono xaponés, así como diversas especies invasoras acuáticas en zonas húmidas».
«Estas plantas invasoras supoñen unha grave ameaza para os ecosistemas locais ao desprazaren a flora autóctona, reducindo a biodiversidade e alterando os hábitats naturais. Ademais, algunhas delas incrementan notablemente o risco de incendios forestais, colonizan marxes de estradas, pistas forestais e fincas agrícolas, e dificultan as tarefas de mantemento, limpeza e rexeneración natural do territorio».
«A súa expansión está favorecida pola ausencia de control sistemático, polo uso ornamental dalgunhas especies e pola falta de información e coordinación entre administracións e usuarios do territorio. O control efectivo require actuacións continuadas no tempo, baseadas en criterios técnicos, prevención, formación e implicación social, así como a restauración posterior con especies propias do país».
«Por todo isto, resulta necesario que o Concello de Ferrol impulse un Plan Específico para a Zona Rural que permita a detección temperá, a erradicación progresiva, a prevención da dispersión e a recuperación ambiental das áreas afectadas, en coordinación coa Xunta de Galicia e co tecido social do rural».
ACORDOS. O Pleno do Concello de Ferrol acorda:
1. «Elaborar un inventario e mapeo dos principais focos de especies invasoras no ámbito rural, incluíndo camiños, regatos, marxes, taludes, fincas e zonas de especial sensibilidade ambiental».
2. «Desenvolver actuacións piloto por parroquias, priorizando os focos temperáns e aqueles que supoñan maior risco ambiental, de seguridade ou de propagación».
3. «Impulsar xornadas de divulgación e sensibilización veciñal para a identificación de especies invasoras e a súa diferenciación das especies autóctonas».
4. «Ofrecer formación específica a agricultores, gandeiros e comunidades de montes sobre métodos de control, bioseguridade, xestión de restos vexetais e prevención da dispersión»
5. «Establecer mecanismos de coordinación coa Xunta de Galicia para actuacións conxuntas en dominio público, ríos, marismas, estradas e montes».
6. «Aprobar un plan de seguimento anual durante un período mínimo de dous a tres anos, que permita avaliar rebrotes, evolución dos focos e eficacia das medidas adoptadas».
7. «Promover a revegetación activa das zonas tratadas con especies autóctonas (breixos, toxos, gramíneas e outras propias do territorio) para evitar a recolonización e reforzar a resiliencia dos ecosistemas».
8. «Desaconsellar o uso ornamental de especies catalogadas como invasoras e fomentar a substitución por especies nativas nos xardíns e espazos verdes».
9. «Garantir unha xestión segura dos restos vexetais procedentes das actuacións, prohibindo o seu compostaxe e asegurando a súa retirada en condicións que eviten a propagación».