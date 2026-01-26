Rotary Club Ferrol organiza una charla sobre extranjería y acceso al empleo para migrantes

El Rotary Club Ferrol organiza este próximo martes 27 una charla informativa gratuita sobre extranjería y regularización en España, dirigida especialmente a la comunidad migrante de Ferrolterra.
La iniciativa ha despertado ya un gran interés, con más de 70 personas inscritas hasta el momento, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con espacios de información clara, fiable y accesible sobre extranjería y empleo en la comarca de Ferrolterra.
La actividad tendrá lugar en el hotel Almirante, en horario de 19:30 a 21:00 horas, y contará como ponente con el abogado José Torres, especialista en derecho de extranjería con una amplia trayectoria profesional.
Bajo el título “¿Tienes dudas sobre extranjería? Esta charla es para ti”, la sesión abordará de forma clara y práctica cuestiones clave para las personas migrantes, como: Las diferentes vías de regularización (arraigo social, laboral, familiar y formativo); Consejos prácticos para evitar errores y posibles fraudes; Opciones reales para acceder al mercado laboral de forma legal; Estrategias para mejorar la empleabilidad; Un espacio final de preguntas y respuestas en directo.
Desde Rotary Club Ferrol señalan que el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer información fiable, accesible y útil, que ayude a las personas migrantes a comprender mejor los trámites administrativos y a tomar decisiones informadas sobre su futuro en España.
La entrada es libre hasta completar aforo, aunque se recomienda inscripción previa a través del formulario habilitado.
Inscripción:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5eKnWK3Vp 0KycSNoy- t_SMw8ytcn0WxBp1MJy8gXz8ZUN1paQ1ZYMkNHUE1UTzcwQlpO QTBWODJYQS4u&origin=QRCode&route=shorturl