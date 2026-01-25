Se solicitan 5 años de prisión para un ferrolano acusado de un delito contra la salud pública

La Fiscalía solicita una pena de cinco a años de prisión para un ferrolano, de 47 años de edad, acusado de un  delito contra la salud pública en juicio que se celebrará este  lunes, día 26, a las 9,45 horas en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En el informe del  ministerio fiscal se señala que el encausado, reincidente, sobre las 3:00 horas del día 15 de agosto de 2023 /8/2023,  fue visto en la calle Manuel Belando, de Ferrol, por agentes de la Policía Local cuando caminaba por la calle Manuel Belando de Ferrol, y que al percatarse de la presencia policial, aceleró el paso y cambió de
dirección, y escondió algo en la parte trasera de los pantalones, lo que motivó que los agentes locales le dieran el alto y procedieran a su cacheo, resultando que el encausado portaba, además de dinero en metálico fraccionado en billetes de diverso valor (en concreto, 740 euros en 8 billetes de 50 euros, 9 billetes de 20 euros, 13 billetes de 10 euros y 6 billetes de 5 euros) y de una navaja, bolsas plásticas que contenían en su interior sustancias estupefacientes (cocaína y heroína) destinadas a la venta para terceros. 

Se consideran los hechos como un delito de tráfico de drogas, por lo que la Fiscalía señala que procede imponer al encausado las penas de 5 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, y 4.500 euros de multa, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 250 euros no abonados.

