La Red de Pueblos del Surf proyecta sus recursos a través de Fitur

La Mancomunidad, con Ferrol y Valdoviño, el ayuntamiento de Carballo, y las localidades de Castrillón (Asturias), Ribamontán al Mar (Cantabria) y Getxo (Euskadi) dan a conocer en la feria las nuevas acciones de promoción.

La Red de Pueblos del Surf apostaba este año por Fitur para promocionar la marca en la que se integran la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, con Ferrol y Valdoviño a la cabeza; el ayuntamiento de Carballo; la localidad asturiana de Castrillón; la cántabra de Ribamontán al Mar y la vasca de Getxo. Un proyecto turístico conjunto con el que reforzar el posicionamiento del surf en el Norte de España; contribuir a la desestacionalización del turismo vinculado a la su práctica, e incorporar de forma efectiva la oferta cultural o gastronómica de los diferentes territorios a la agenda de los surferos que visitan el destino.

De este modo, la Feria Internacional de Turismo se convertía en un excelente escaparate para avanzar en esos objetivos, y la tarde de este jueves, el stand de Euskadi acogía la presentación de las últimas acciones de promoción del proyecto. El acto contó con la participación de la subdirectora de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de lana Secretaría de Estado de Turismo, Ilona Shekyants Kazaryan, y con las intervenciones de Ignacio Uriarte, concejal de Turismo de Getxo; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, en esta ocasión en calidad de edil de Turismo de Carballo; María Antonia Manzano, concejala de Ribamontán al Mar, y del alcalde de Valdoviño, Alberto González, que tomó la palabra en representación de la Mancomunidad.

El regidor de Valdoviño introducía también uno de los dos vídeos promocionales que se presentaban esta tarde, centrado en el surf adaptado, un terreno en el que lleva trabajando tiempo la Red de Pueblos del Surf, y que ahora gana visibilidad a través de esta pieza, que se difundirá en redes y servirá de embajador del destino.

Alberto González también hacía memoria, y recordaba que la convocatoria «Experiencias España» de la Secretaría de Estado de Turismo, y financiada con Fondos Next Generation, permitía dar forma a una relación de colaboración gestada entre los ayuntamientos de la red muchos años atrás. La financiación europea, canalizada a través del Estado, «brindó la oportunidad de dar ese salto cualitativo necesario, y materializar esa red a través de una imagen única y una oferta conjunta con la que atraer la turistas responsables, respetuosos y que generen ingresos en nuestras comarcas».

Así, el alcalde hacía balance, y explicaba que a lo largo de este tiempo, se ha creado un protocolo y una carta de adhesión, a través de los cuáles no solo se establecen los compromisos de los integrantes de la red, sino también la forma de incorporar nuevos miembros, con la firme convicción de apostar por una iniciativa abierta a otros destinos que compartan características y valores.

La Mancomunidad asumía también la labor de coordinación técnico-administrativa, un trabajo clave dada la complejidad de la gestión de los fondos Next Generation, y lanzaba una web propia: reddepueblosdelsurf.com. A partir de la imagen de marca creada de forma participativa bajo la dirección del ayuntamiento de Getxo, se configuró una web atractiva y práctica para el turista, cuyo contenido se basa en un catálogo de infraestructuras, servicios y recursos patrimoniales elaborado en cada entidad participante expresamente para este proyecto. Un trabajo que, con el apoyo de «Experiencias España», no hizo más que comenzar.