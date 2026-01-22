Magnífica presentación de Ferrol en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)

Compartir Facebook

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presidió en Fitur el acto de presentación de la ciudad celebrado en el espacio de Galicia, donde se proyectó un vídeo promocional que evoca el espíritu de autenticidad de la urbe naval

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió la presentación de la campaña turística Toque Ferrol-Ferrol Touch, que tuvo lugar en el espacio de Galicia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando en Madrid.

Allí se encontraban el delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el diputado provincial, responsable de turismo, Xosé Regueira; la senadora popular Verónica Casal; el presidente de a Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la concejal de turismo, Maica García; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; el presidente de ACOF, Olegario Álvarez; el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería Ferrol y Comarca, Emilio Vázquez; el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel; el promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida; la presidenta de la coordinadora de las rondallas de Ferrol, Elena Horjales, y el director de Equiocio, Ricardo Pérez Lama

Esta innovadora propuesta es el arranque de la campaña que tendrá continuidad durante todo el año para la promoción de la ciudad. La pieza audiovisual se inspira en el Toque Ferrol y avanza la historia, que se conocerá al completo próximamente, de dos artistas que juntan sus historias mientras se suceden imágenes dinámicas de la ciudad, tanto del entorno urbano como rural.

Rey Varela se encargó de explicar al público el Toque Ferrol, que “no es solo un eslogan”, puntualizó. “Es la autenticidad, la fuerza y el orgullo que no se explica. Se vive. Poseemos una fuerza identitaria, emocional y patrimonial indudable. Un carácter que más que presumir, lo que hace es demostrar. Eso es el Toque Ferrol”, manifestó.

“Ferrol es mar, viento y horizonte abierto, y piensa y siente con profundidad, carácter y verdad. Este año, además, celebramos los 300 años de Ferrol como ciudad mirando cara el futuro”, añadió el regidor.

Los presentes en Fitur conocieron en primicia ese Toque Ferrol a través del video que muestra las playas de Doniños, Santa Comba, la entrada de la ría de Ferrol, el barrio de La Magdalena, el Arsenal o la puerta del dique, así como eventos multitudinarios como los conciertos de las fiestas de verano o el espectáculo de danza que se celebró en el dique del Arsenal. Asimismo, incluye imágenes del hito histórico del derrumbamiento de la muralla que se está produciendo con Abrir Ferrol al Mar.

El video de Toque Ferrol ya está disponible en este enlace y en las redes sociales del Ayuntamiento.

Rey Varela invitó al público presente en Fitur a visitar la ciudad departamental porque “quien conecta con Ferrol ya no la olvida”. “Os esperamos allí para que descubráis el Toque Ferrol”, invitó el regidor.

PRINCIPALES ATRACTIVOS DE FERROL

El Toque Ferrol también está muy presente en los principales eventos y fiestas que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año y que fueron también protagonistas en este presentación de la urbe naval en Fitur, gracias a las intervenciones del presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel, del promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida, de la presidenta de la coordinadora de las rondallas de Ferrol, Elena Horjales, y del director de Equiocio, Ricardo Pérez Lama

La Semana Santa de Ferrol, es uno de los principales focos de atención para el visitante por su espectacularidad y por su antigüedad -se remonta al siglo XVIII-, lo que también es clave para que sea considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional. El alcalde destacó la sobriedad y elegancia de las procesiones ferrolanas, en una Semana Santa que “no se representa, se vive”, y en esa emoción de cada procesión vuelve a aparecer el Toque Ferrol: “verdad, carácter y profundidad”, expresó el alcalde.

“Si la Semana Santa es emoción, las Pepitas son memoria”, continuó Rey Varela. La Noche de las

Pepitas es otro de los eventos identitarios de la ciudad departamental, “una fiesta profundamente

ferrolana, que no existe en ninguna otra parte del mundo”. “Quien vive esa noche en las calles, entiende que Toque Ferrol también es conservar nuestras tradiciones al tiempo que caminamos cara el futuro”, afirmó el alcalde. El Ayuntamiento sigue trabajando intensamente para que sea considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las Meninas de Canido también fue otra de las citas destacadas en la presentación de Ferrol, el festival de arte urbano con alma reconocido internacionalmente. “Un museo al aire libre, vivo, en constante evolución que transformó todo un barrio desde la creatividad y la participación, porque en Ferrol el arte se comparte”, declaró Rey Varela.

Este año, Equiocio también tuvo su oportunidad de presentarse al mundo en Fitur. Rey Varela destacó ante el público asistente que se trata de un evento deportivo de equitación de alto nivel que combina deporte, naturaleza, ocio familiar y turismo activo.

RESPALDO ASOCIATIVO

Hace falta destacar que, la presentación de Ferrol en Fitur, es un acto que cuenta con el respaldo del tejido asociativo de la ciudad, como ACOF, Cofer o la Asociación de Empresarios de Hostelería Ferrol y Comarca en un ejemplo de unión de esfuerzos en pro del beneficio colectivo.

El objetivo es que el turismo sea uno de los principales elementos dinamizadores de la economía y esta feria es el mejor escaparate para atraer visitantes que disfruten de la ciudad al tiempo que realizan estadías en los locales #hotelero y consumen en el comercio y en la restauración ferrolana.