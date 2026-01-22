Un cortocircuito en un cuadro de contadores moviliza a los Bomberos de Narón, en Freixeiro

Una dotación de los Bomberos de Narón intervino este miércoles en un inmueble situado en la carretera de Cedeira, en Freixeiro, tras declararse un incendio urbano originado en el sistema eléctrico del edificio. A pesar de la alarma inicial entre los residentes, la rápida actuación del servicio de extinción evitó que el fuego se propagara, saldándose el incidente sin heridos.

El aviso se recibió en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a las 11:30 horas, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de humo procedente del cuadro de contadores y un fuerte olor a quemado en las zonas comunes.

Tras dar por controlada la situación y comprobar que no existía riesgo de reignición, los bomberos informaron a la comunidad de propietarios sobre la necesidad de avisar a un técnico especializado para la reparación de la instalación antes de restablecer el servicio.