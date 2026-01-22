As Pontes inicia as obras de mellora na rúa Anduriñas

O Concello das Pontes vén de iniciar as obras de mellora da pavimentación e dos servizos na rúa Anduriñas, así como os traballos de traslado da marquesiña á Rúa Camelias, logo da aprobación do correspondente expediente de licitación. Trátase dun proxecto cun investimento de 223.349 euros, financiado con cargo á Deputación da Coruña.
A actuación permitirá a renovación integral da calzada e das beirarrúas deste viario co obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade viaria. Para iso, procederase á unificación da cota da rúa e á definición dun único sentido de circulación, habilitando espazo para estacionamento na marxe dereita en sentido da marcha.
As distintas zonas de circulación diferenciaranse mediante o uso de pavimentos específicos: empregarase baldosa de formigón prefabricado nas bandas laterais destinadas ao tránsito peonil e lastras de formigón na calzada central reservada ao tráfico rodado.
O proxecto inclúe tamén a renovación da actual rede unitaria de saneamento, que será substituída por unha rede separativa de augas residuais e pluviais, con colectores de PVC. Do mesmo xeito, renovarase a canalización do alumeado público municipal coa instalación de novas columnas e luminarias LED dispostas a tresbolillo, mellorando así a eficiencia enerxética e a iluminación da zona.
As obras complétanse coa instalación de novo mobiliario urbano, como bancos, papeleiras e xardineiras, e finalizarán coa reposición da sinalización viaria correspondente.
Desde o Concello das Pontes solicítase a colaboración da veciñanza durante o desenvolvemento dos traballos e agradécese a comprensión polas posibles molestias que poidan ocasionarse mentres duren as obras, que redundarán nunha mellora significativa da calidade urbana e dos servizos da zona.