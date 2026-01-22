Una unidad ADOS estará en Neda el miércores 28 de enero

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) se trasladará el próximo miércoles, 28 de enero, al Ayuntamiento de Neda, para propiciar que el vecindario pueda donar sangre. Así, está previsto que el bus permanezca delante de la Casa de la Cultura de 9.30 la 14.30 horas y de 15.30 la 21 horas.

Podrán donar las personas de entre 18 y 70 años, que pesen más de 50 kg, y disfruten de buena salud. Recuerdan desde ADOS que los hospitales gallegos precisan cada día entre 400 y 500 donaciones de sangre para mantener su actividad (urgencias, operaciones, tratamientos…). De ahí la importancia de colaborar. Además, las personas que visiten el bus y lo deseen podrán iniciar su registro como donantes de médula ósea.

El Ayuntamiento anima al vecindario a participar en la campaña “Dona sangre. El mejor regalo”, subrayando que cada donación puede llegar a beneficiar la tres personas diferentes. Los distintos componentes sanguíneos (plasma, plaquetas y glóbulos rojos) suelen utilizarse por separado. De este modo, un solo donante posibilita la recuperación

de tres pacientes.

Para donar hace falta acudir a la unidad móvil llevando la tarjeta de donación, DNI o documento similar de identificación. Y habrá que informar al médico en el caso de tomar medicación. Ante cualquier duda, la ciudadanía tiene a la suya disposición el número de información gratuito 900100828.