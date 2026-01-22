La Real Filharmonía de Galicia ofrece en Ferrol un concerto protagonizado por la directora Johanna Malangré

A actuación terá lugar no Auditorio de Ferrol. As entradas están xa á venta na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla.
O primeiro concerto sinfónico de Ferrol en 2026 cubrirá a cidade naval do espírito musical das Impresións nocturnas,de tres grandes compositores do último século e cuarto: Maurice Ravel, Mary Howe e Gabriel Fauré.
Da man da Sociedade Filarmónica Ferrolana, a Real Filharmonía de Galicia (RFG) encherá o Auditorio este vernes 23 ás 20:30 horas, coa beleza, a serenidade e a enerxía das grandes cidades na noite a través da música, cunha directora convidada excepcional á batuta, a alemana Johanna Malangré, e coa promesa rumana do piano Alexandra Dariescu, a cargo do impresionante Concerto para piano en Sol Mayor de Ravel.
A proposta da orquestra compostelá con este programa, Impresións nocturnas, é mergullarnos en distintos momentos musicais arredor da noite, compostos por diferentes artistas de referencia ao longo de algo máis dun século de música.
O concerto comezará coa estrea absoluta da breve obra Recurrance, un encargo da RFG á compositora mallorquina Lula Romero, dentro do chamado “Proxecto Cometas”, a través do cal, durante toda esta tempada se están a celebrar os primeiros 30 anos da orquestra cunha serie de pequeñas composicións de distintas creadoras do noso tempo.
A continuación, chegará o mundo evocador e impresionista de Maurice Ravel, con dúas das súas obras máis emblemáticas. De entrada, unha breve peza de xuventude, la Pavana para una infanta difunta, composta cando estaba a rematar os seus estudos no Conservatorio de París, co seu mestre Gabriel Fauré a quen se escoitará tamén ao final do programa. A obra pretende evocar unha recepción oficial nunha imaxinaria corte española.
A terceira composición é, unha das máis emblemáticas do autor Maurice Ravel, o Concierto para piano en Sol mayor, influído pola viaxe de Ravel a Nova York e marcado desde o inicio polo espíritu do jazz, toda unha exaltación da natureza pianística que se verá desatada nas mans da pianista rumana Alexandra Dariescu.
Na segunda parte do programa, en contraste, o ambiente volverase reflexivo e sereno, coa música contemplativa de Stars da compositora e pianista estadounidense Mary Howe. Esta obra da autora virxiniana, que non se interpretara nunca antes en España, foi composta en 1927, froito das impresións que a noite estrelada deixou tantas veces no espírito da artista, e que naceu tras largas noites contemplando o ceo desde o seu soportal.
O concerto concluirá coa suite da súa música incidental para a peza teatral Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, quen, ademais de pedagogo e profesor de compositores como Ravel, entre outros, foi pianista, organista e un dos grandes creadores musicais da Europa do seu tempo.
A duración aproximada do concerto é duns 80 minutos e as entradas poden mercarse ao prezo de 16 euros e 5 euros para socios na billeteira do Jofre e na páxina web de Ataquilla.