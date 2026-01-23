Ferrol en Común insta á reparación inmediata da avenida de Compostela

A través dun comunicado Ferrol en Común expresa o seguinte «levamos insistindo meses, na comisión de urbanismo que se celebra os mércores, na necesidade urxente de acometer a reparación dunha das vías de entrada á cidade, dende as estacións de transporte público de trens e autobuses, a avenida de Compostela, que está a supor un risco grave, evidente e notorio para os peóns que transitan pola mesma».
«A día de hoxe, basta a mínima choiva, para que un río de lodo e residuos ocupe toda a beirarrúa, obrigando aos viandantes a transitar pola estrada, nunha vía de paso ineludible para achegarse dende as estacións públicas ao centro da cidade, poñendo en perigo a súa integridade física e, en consecuencia, ocasionando un colapso de tráfico reiterado».
«O goberno local non pode escudarse na futura reurbanización do Sánchez Aguilera para mirar para outro lado, e debe resolver un problema que require dunha actuación urxente, toda vez que esa solución, de chegar, é a moi longo prazo».
Dende Ferrol en Común «instamos a unha reparación por un contrato de emerxencia que, cando menos, canalice as augas pluviais e faga transitable as beirarrúas, poñendo fin a un problema que se vén mantendo no tempo, antes de que se provoque un accidente de gravidade polo desleixo do goberno local».