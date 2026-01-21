El Baxi Ferrol dice adiós por esta temporada a la Eurocup con otra derrota ante Perfumerías Avenida

Compartir Facebook

Adán Puentes

El viaje en la Eurocup Women del Baxi Ferrol ha llegado a su final este miércoles, cayendo por 57-79 ante el Perfumerías Avenida, en el partido de vuelta de los octavos de final, disputado en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con mucha velocidad e intensidad, con un triple de Martín para las visitantes a los pocos segundos, que era respondido por las ferrolanas con dos lanzamientos desde el tiro libre de Moira Joiner, seguido de una canasta bajo el aro de Ine Joiris. El Perfumerías Avenida tomaba la iniciativa en el marcador abriendo una pequeña ventaja, con el Baxi Ferrol respondiendo siempre a cada acción, aunque, ya en los instantes finales del primer cuarto ambos equipos cometían muchos fallos con intercambio de tapones y robos. Los decibelios también subían al entrar en pista Zellous, recordándole la afición ferrolana la acción que provocó la lesión de Blanca Millán en el partido liguero celebrado en Salamanca cada vez que tocaba el balón, finalizando este primer cuarto con 16-21.

Las visitantes tenían una mayor velocidad del juego en el segundo cuarto, sumado a un mayor acierto desde el triple, lo que hacía que la distancia se incrementase hasta llegar a los diez puntos. La mayor intensidad también provocaba momentos de tensión, con Zellous como protagonista, lo que propiciaba las protestas y el malestar de la afición. Las cosas se complicaban a falta de pocos minutos para el descanso con una canasta de Martín y un triple de Vilaro, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto, cerrándose este segundo cuarto sobre la bocina con un triple de Karolina Sotolova, dejando el marcador en 31-42.

Tras la reanudación, el Baxi Ferrol empezaba anotando con una canasta bajo el aro luchada de Dalayah Daniels, pero el Perfumerías Avenida daba un paso adelante para llevarse este partido con un parcial de 0-9 con tres canastas de Cave casi sin oposición y un triple de Spreafico, llevando la ventaja a los veinte puntos. Las visitantes volvían a llevar el peso del juego, con una mayor velocidad, mientras que la falta de rotaciones en las ferrolanas cada vez era más evidente, debido al cansancio que iban acumulando y, a pesar de que Blanca Millán o Elena Rodríguez tiraban del carro del equipo, esto no era suficiente para bajar las distancias, cerrándose el tercer cuarto con 44-66.

El último cuarto empezaba con una canasta de Alba Sánchez-Ramos y un tiro libre de Moira Joiner, que se sumaba a la quinta falta de la visitante Spreafico. Las ferrolanas no bajaron los brazos en ningún momento, luchando por reducir las diferencias, teniendo la suerte también en su contra al salirles del aro tiros de Moira Joiner o Clementine Samson. El Perfumerías Avenida tenía el partido encarrilado y, con el paso de los minutos, bajaba el pie del acelerador por lo que el juego era más igualado y ya en los instantes finales la afición tomaba el protagonismo animando a las jugadoras ferrolanas, despidiéndolas con el cántico de “¡Campeonas, campeonas!” en agradecimiento por estas dos temporadas en la competición europea, que concluyen, de momento, con este 57-79.

Ahora las ferrolanas se centrarán únicamente en la Liga Femenina Endesa, donde visitarán al Ingeniería Ambiental CAB Estepona, en la 18ª jornada, que se disputará este sábado, a las 17:30 horas, en el Pabellón José Antonio Pineda (Estepona).

Baxi Ferrol: Samson (4), Millán (12), Daniels (6), Joiner (5), Joris (2) – también jugaron – Sánchez-Ramos (6), Sotolova (6), Melia (13) y Rodríguez (3).

Perfumerías Avenida: Spreafico (8), Martín (11), Vilaro (9), Takacs-Kiss (6), Cave (18) – también jugaron – Soriano (8), Arrojo (15), Zellous (2), Meyers (0) y Djaldi-Tabdi (2).

Árbitros: Natasa Dragojevic, Veronika Orbertova y Ali Sakaci (Montenero, Eslovenia y Turquía). Sancionaron con cinco faltas a la visitante Spreafico.

Parciales: 16-21, 15-21, 13-24 y 13-13

Pabellón: A Malata