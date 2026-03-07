El feminismo sale a la calle unido en Galicia para reclamar «tierra viva, pueblos libres y vidas dignas»

El movimiento feminista gallego volverá a salir a la calle este 8M para reivindicar los derechos y desafíos de las mujeres en el panorama actual, así como para denunciar las desigualdades que persisten. Lo hará mayoritariamente de manera unitaria, y no con marchas por separado, como había sido la tónica habitual en los últimos años.

Así, la Marcha Mundial das Mulleres ha convocado numerosos actos de protesta este domingo con motivo del 8M a lo largo de Galicia, unas manifestaciones unitarias a las que se ha adscrito la Plataforma Feminista Galega.

Este es el caso de A Coruña, donde la protesta partirá a las 18,00 horas desde el Obelisco, o de Santiago de Compostela, con una movilización a partir de las 20,00 horas desde la Praza 8 de Marzo.

En Vigo, la Marcha Mundial das Mulleres agrupa al feminismo con una manifestación desde la Praza dos Cabalos a las 18,00 horas, mientras que en Lugo será a las 12,00 horas frente a la delegación de la Xunta. En Ourense habrá dos protestas, ambas unitarias, una a las 12,30 en Bispo Cesáreo y otra a las 18,00 horas ante la subdelegación del Gobierno. En Ferrol, las feministas convocan a las 19,00 horas en la Plaza de Amada García.

Pero además de las ciudades, las marchas y movilizaciones tendrán lugar el domingo también en localidades como As Pontes, Betanzos, Cangas, Lalín, O Porriño, Ponteceso, Ribadavia, Ribadeo, Ribeira, Val Miñor, Vilagarcía o Vilalba.

En Pontevedra, la manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres saldrá de la Peregrina a las 18,00 horas. Sin embargo, en esta ciudad sí hay una concentración convocada por otra entidad. Será por la mañana, a las 11,30 horas, en el mismo lugar, a cargo de la Asamblea de Mulleres 8M y el Colectivo Fulanas.

Además, el sindicato CIG también ha convocado su propia movilización, en este caso en Santiago de Compostela. Será una marcha que saldrá a las 11,30 horas desde la estación de tren a la que han convocado a participar solo a mujeres.

Los líderes políticos de la oposición han confirmado que estarán presentes en estas marchas: así, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto con la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Natalia González, participarán en una movilización alternativa en Vigo a las 12,00 horas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estará, por su parte, en la marcha de Santiago de las 20,00 horas.

FEMINISMO ES REVOLUCIÓN

Las protestas de la Marcha Mundial das Mulleres están convocadas bajo el lema ‘Feminismo es revolución’ y reclaman «tierra viva, pueblos libres y vidas dignas».

Así, como recogen en su manifiesto, reivindican un feminismo comprometido con el territorio y contra «los proyectos que devastan comunidades y biodiversidad», como son «los macroeólicos, la minería agresiva, los proyectos industriales contaminantes, la forestación intensiva, los incendios estructurales y la presión sobre el litoral y la pesca».

Además, también claman contra «el avance del fascismo en Europa y en el mundo», como base de un sistema que «busca reforzar el control social» y favorecer «la desigualdad». «La emancipación de las mujeres está ligada a la libertad de los pueblos», recoge el manifiesto.

Finalmente, ponen encima de la mesa la «precariedad laboral feminizada«, las pensiones mínimas que afectan más a las mujeres y la «sobrecarga de los cuidados». «Reivindicamos un feminismo que luche por el acceso a los bienes comunes, trabajo digno y un sistema público de cuidados, frente a un modelo que mercantiliza derechos básicos y se sostiene sobre el trabajo no remunerado o mal pagado de las mujeres«, apuntan.