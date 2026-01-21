Los Premios RAGC distinguen un trabajo del investigador Javier Pernas, del CITENI, sobre construcción naval inteligente

Compartir Facebook

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) le concedió un accésit en los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC al investigador Javier Pernas, del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) del Campus Industrial de Ferrol. El reconocimiento distingue, en la categoría de Ciencias Técnicas, una línea de investigación orientada a mejorar la planificación y organización de la construcción naval. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de enero en el Pazo de San Roque de Santiago de Compostela, coincidiendo con la apertura del curso académico de la RAGC.

Planificación inteligente para grandes proyectos navales

“Construir un buque es cómo montar un gigantesco rompecabezas de Lego con piezas de acero de cientos de toneladas», explica Pernas. «Cada bloque debe fabricarse, almacenarse y ensamblarse en una orden precisa; si una sola pieza no está lista a tiempo o no hay espacio para guardarla, toda la producción se frena y cada día de retraso supone miles de euros en pérdidas”. Hasta ahora, este proceso se gestionaba en gran medida de forma artesanal, según la experiencia e intuición del equipo encargado de la planificación.

El trabajo premiado aborda el reto de la planificación mediante técnicas avanzadas de optimización por restricciones. Integra, por vez primera y de manera simultánea, la fabricación de los bloques, la capacidad real de los almacenes intermedios y la estrategia de montaje en bancada.

Tiene su origen en un estudio de investigación que dio lugar al desarrollo completo de la metodología y la posteriores publicaciones científicas en revistas internacionales de referencia de la editorial Taylor &Francis, entre ellas el International Journal of Production Research y Ships and Offshore Structures. La investigación, que forma parte de la tesis de doctorado de Javier Pernas Álvarez, fue codirigida por Diego Crespo, investigador del CITENI, y José Antonio Becerra, del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC).

La metodología desarrollada permite generar planes de producción factibles y de alta calidad en tiempos razonables para proyectos de grande envergadura. Los resultados demuestran que una buena planificación puede reducir significativamente los recursos necesarios y evitar saturaciones críticas en los espacios de trabajo, algo imposible con los métodos tradicionales. Esta investigación abre el camino para implantar sistemas de planificación inteligente en otras industrias con un uso intensivo del ensamblaje, como la aeroespacial o la construcción modular.

El accésit otorgado por la RAGC pone en valor la transferencia de conocimiento de la universidad a la industria naval y el papel del CITENI y del CITIC en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a contornos industriales complejos.

Sobre el investigador Javier Pernas

Javier Pernas Álvarez es doctor en Ingeniería Naval e Industrial y profesor ayudante doctor en la UDC. Forma parte del Grupo Integrado de Ingeniería (GII) y coordina la participación de la UDC en la línea de gemelo digital de planta y proceso dentro de la colaboración CEMI 22-25 Navantia-UDC, enfocada a la integración de tecnologías digitales para optimizar la fabricación y la construcción naval. Previamente trabajó en la Università degli Studi dice Genova, donde participó en proyectos de simulación aplicados a la industria y a la defensa.

Sus principales áreas de investigación incluyen la modelación y la simulación, la simulación de eventos discretos, los juegos serios, la optimización de procesos industriales, los sistemas logísticos y de fabricación, los gemelos digitales y las aplicaciones en energía eólica marina. Además, colaboró con entidades como Navantia y la OTAN en la aplicación técnicas de investigación de operaciones, automatización y tecnologías digitales emergentes para mejorar sistemas industriales complejos.

Sobre el CITENI

El Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) se integra en la Red de Centros y Unidades de I+D+i de la UDC. Nace con el objetivo de impulsar las tecnologías navales e industriales a través de una perspectiva integrada e interdisciplinar. Representa el pilar de la I+D+i del Campus Industrial de Ferrol, uno de los tres campus de especialización del Sistema universitario de Galicia (SUG).

El CITENI apuesta por el desarrollo de una industria eficiente, sostenible y capaz de adaptarse a los cambios, ofrece soluciones tecnológicas y transfiere investigación de calidad a los sectores industriales tractores gallegos, en particular a la industria naval y marítima. Además, pretende ser un referente en investigación para el contorno industrial del noroeste atlántico, gracias al establecimiento de alianzas y sinergias con otros centros de investigación, nacionales e internacionales.

Sobre los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC

Los Premios de Investigación Fundación Barrié‑RAGC, creados por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) junto con la Fundación Barrié, tienen como objetivo reconocer las mejores investigaciones desarrolladas en Galicia en las áreas de Ciencias Básicas, Técnicas y Sociales. Cada una de las tres categorías otorga un premio principal de 5.000 euros, destinado a apoyar las líneas de investigación más destacadas, y también pueden concederse uno o varios accésit, que reconocen trabajos de gran valor científico o innovador.