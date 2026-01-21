Náutico de Narón tras una gran actuación de sus nadadores se pone líder de la segunda división

21 enero, 2026 Dejar un comentario 82 Vistas

El Náutico de Narón después de una gran actuación de sus nadadores se pone líder de la segunda división después de la segunda jornada de la liga gallega de clubes disputada el pasado sábado (17/01) en las instalaciones de la Gándara.

Fuente Náutico de Narón

A Nivel individual destacar las victorias de Sabela Carrasco en los 800 Libre, mientras Tatiana Caneiro era segunda, Daniel Meizoso se llevó el triunfo en las pruebas de 200 libre y 400 estilos, Paula Albes en la prueba de 400 estilos, así como los dos relevos femeninos de 4 x 50 libre y 4 x 100 estilos.

Matemáticamente el equipo Narones se aseguró disputar el play off de ascenso, y esperan refrendar la posición en la fase regular y poder disputar en casa la fase de ascenso.

Clasificación

1º Náutico de Narón 12

2º Náutico de Vigo 12

3º CN Panas 8

4º Club Marina 6

5 CN Mos 4

6º CN Monforte 4

Lea también

A ASCM entrega ao Concello de Narón guías accesibles do Camiño Vello a Santo André de Teixido

A Asociación Sociocultural ASCM, entidade de referencia no apoio ás persoas con discapacidade na comarca, …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *