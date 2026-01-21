Náutico de Narón tras una gran actuación de sus nadadores se pone líder de la segunda división

El Náutico de Narón después de una gran actuación de sus nadadores se pone líder de la segunda división después de la segunda jornada de la liga gallega de clubes disputada el pasado sábado (17/01) en las instalaciones de la Gándara.

A Nivel individual destacar las victorias de Sabela Carrasco en los 800 Libre, mientras Tatiana Caneiro era segunda, Daniel Meizoso se llevó el triunfo en las pruebas de 200 libre y 400 estilos, Paula Albes en la prueba de 400 estilos, así como los dos relevos femeninos de 4 x 50 libre y 4 x 100 estilos.

Matemáticamente el equipo Narones se aseguró disputar el play off de ascenso, y esperan refrendar la posición en la fase regular y poder disputar en casa la fase de ascenso.

Clasificación

1º Náutico de Narón 12

2º Náutico de Vigo 12

3º CN Panas 8

4º Club Marina 6

5 CN Mos 4

6º CN Monforte 4