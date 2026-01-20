A Coruña acoge la Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la IA en el ámbito militar (REAIM 2026)

Compartir Facebook

Formoso destaca la Defensa como motor industrial y de empleo en la provincia de A Coruña: “el 21% del empleo industrial de la provincia ya depende de Defensa”

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó en el Palacio de la Capitanía, en la presentación del III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la Inteligencia artificial en el Ámbito Militar (REAIM 2026), que se celebra los días 4 y 5 de febrero en PALEXCO de A Coruña.

El acto contó también con la participación de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; del director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), el teniente general José María Millán Martínez; y del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas.

Durante su intervención, Valentín González Formoso puso la tilde en la importancia de abordar el desarrollo de la inteligencia artificial desde una perspectiva compartida, responsable e internacional. El presidente provincial afirmó que “la participación internacional, la puesta en común de los riesgos y también de los valores positivos que tiene esta herramienta es importantísima”, e incidió en que este proceso debe hacerse “desde la humildad”, reforzando los mecanismos de supervisión. En ese sentido, señaló que “hay que reforzar más los controles, el control humano de la herramienta, la cogobernanza global y los foros de reflexión”.

Formoso calificó la celebración de esta tercera edición de la cumbre, promovida por el Ministerio de Defensa tras las citas anteriores de Seúl y La Haya, como “un acierto” e incluso como “una proeza internacional, dado el momento en el que vivimos”. Destacó que durante esos días A Coruña y la provincia acogerán “mandatarios internacionales, altos mandos militares y grandes empresas tecnológicas que son corresponsables de la evolución de esta herramienta”, subrayando que todo esto es posible “gracias a la labor que hace el Ministerio de Defensa”.

Importancia delo empleo del sector de defensa en la provincia

En el ámbito económico e industrial, el presidente de la Diputación puso en valor el impacto creciente del sector de la defensa en la economía provincial, recordando que “a día de hoy, el 21% del empleo industrial de la provincia depende ya de la defensa”. Según explicó, se trata de un salto muy significativo que se materializa en grandes contratos en el sector naval militar.

“Estamos hablando de más de 8.500 millones de euros de inversión con la construcción de las fragatas F-110, la modernización de las F-100 o la construcción del buque de aprovisionamiento en combate (BAC), proyectos que ocupan las gradas de Navantia Ferrol y que se traducen en miles de empleos cualificados durante años”, indicó.

Formoso también fijo referencia a otros proyectos estratégicos que se desarrollan en el interior de la provincia, destacando los contratos con la empresa gallega Urovesa. El presidente destacó “el orgullo que sentimos los gallegos y gallegas por una firma que es la única de camiones que queda 100% nacional” y recordó que el último contrato alcanza “321 millones de euros, además de la contratación de 100 vehículos de exploración y reconocimiento de última generación por parte del Ministerio de Defensa”.

AESIA, motor de futuro tecnológico

Asimismo, Formoso destacó la importancia de que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia artificial (AESIA) tenga su sede en la ciudad de A Coruña. Según afirmó, se trata de una iniciativa que representa “a la esperanza de futuro de sectores como el audiovisual o el tecnológico en toda Galicia”, destacando “la generosidad y la agilidad del Ministerio” en un proyecto “ya concretado y plenamente operativo, que se puede comprobar in situ”, en referencia a la Ciudad de las TIC.

En la parte final de su intervención, el presidente de la Diputación quiso agradecer expresamente que se cuente con la provincia y con la ciudad de A Coruña para acoger una cita de este nivel internacional. “No os vamos a defraudar”, aseguró, al tiempo que llamó a la reflexión colectiva sobre la importancia de la defensa. “La defensa es un pilar básico de la sociedad de este país, donde nunca hay que bajar la guardia en su apuesta, en su modernización y en su apoyo social”, afirmó, agradeciendo también “la implicación con la sociedad” por parte del Ministerio. Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó que España es hoy la séptima potencia mundial en inteligencia artificial, fruto de una inversión anual de 1.500 millones de euros en la aplicación de esta tecnología.

Valcarce explicó que el III Cumbre REAIM 2026 convertirá la Coruña en un punto de encuentro internacional para debatir sobre los retos, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en el ámbito militar, reuniendo 25 delegaciones internacionales y a más de 600 congresistas procedentes de todo el mundo.