El Baxi Ferrol apela al espíritu de remontada ante Perfumerías Avenida este miércoles en A Malata en la Eurocup

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol sabe de la enorme dificultad que tiene por delante este miércoles ante Perfumerías Avenida, pero luchará hasta el final en la vuelta de los octavos de final de la Eurocup Women que se disputará a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Tras el partido liguero del pasado sábado ante Hozono Global Jairis, el equipo acabó “bastante cansado”, afirmaba en la previa el entrenador Lino López, al jugar en 48 horas “dos partidos muy intensos, muy duros y con viaje de por medio”. Este lunes realizaron “un buen entrenamiento, muy concentradas, pudimos tener a todas las jugadoras y el equipo está bien.”

Son 28 puntos la desventaja que tienen las ferrolanas en esta eliminatoria “y esto es deporte”, recordando que en la temporada pasada llegaran a ir perdiendo de 21 puntos en Hungría “y logramos remontar” y que son un equipo que tiene fases de juego “con mucha anotación, aunque no los hemos tenido en estos últimos dos partidos”, esperando que puedan “dar el máximo en cada jugada y esto nunca se sabe, hay que trabajar los 40 minutos para hacerlo lo mejor posible.”

Este va a ser un partido “en el que habrá que ir jugada a jugada y no pensar en el marcador” y luego “se verá si hay opciones o no”, sabiendo que será “difícil sorprender” al verse las caras ante otro equipo español con el que ya han jugado en otras dos ocasiones en esta temporada “y tenemos que pensar más en nosotros, lo que tenemos que tener bien”, deseando “tener más anotaciones, sobre todo en el tiro de tres”, que es una de las tareas pendientes en estos últimos partidos, en donde una de las jugadoras clave era la lesionada Karla Erjavec.

En los dos últimos partidos “hemos estado bien a nivel defensivo”, sobre todo en robos y rebotes, algo que les permitió la victoria ante Movistar Estudiantes “donde se sumó el estar acertadas en ataque”, por lo que el juego del Baxi Ferrol en esta resolución de la eliminatoria “se basará desde la defensa y a partir de ahí si tienes acierto es mucho mejor, siendo este el camino que hay que seguir”, afirmando que ante Hozono Global Jairis “arriesgamos en las últimas acciones para intentar robar o hacer dos contra uno y nos penalizó.”

En este momento complicado en la competición europea, el club “se merece el apoyo de toda la ciudad y de la afición”, deseando que “A Malata se llene y pueda seguir viviendo momentos históricos”, recordando que son un club “pequeño y humilde que está disputando unos octavos de final de la Eurocup, con equipos españoles que han quedado eliminados” y que en la competición liguera “en las dos últimas temporadas también teníamos ocho victorias ligueras a estas alturas.”