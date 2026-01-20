Ortigueira y la Diputación de A Coruña firman un acuerdo para el arreglo del muro de San Roque

Los trabajos están presupuestados en 387.373,88 euros, de los cuales el organismo provincial aportará el 80%, mientras que el restante será aportado por el Concello. El acuerdo fue firmado hoy por el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, y el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual el organismo provincial financiará el 80% del coste de la obra del muro y la plaza de San Roque.

Concretamente, la Diputación aportará 309.899,10 euros del total de 387.373,88 euros en los que se proyecta la obra; el montante restante lo podrá el Concello de Ortigueira con fondos propios.

La obra busca corregir el defectuoso estado en el que se encuentra el muro de contención que sustenta la plaza. El origen del problema está en la filtración de aguas pluviales en el relleno del trasdós, haciendo que el muro pierda resistencia, por lo que tuvo que ser apuntalado. Los trabajos permitirán la retirada del muro existente y de su relleno y la construcción de un nuevo muro de hormigón armado, que será revestido con mampostería de piedra granítica para mantener la integración estética.

Además, la intervención incluye la ejecución de una escalera en voladizo y nuevas soluciones de accesibilidad, como rampas accesibles, que facilitarán la conexión entre la calle Manuel Sandomingo y la Plaza de San Roque.

Además de la estabilización estructural, el proyecto contempla la reposición completa de las superficies afectadas de la plaza, con un nuevo pavimento de granito, la renovación de la red de recogida y evacuación de aguas pluviales y la mejora de la iluminación. También se habilitará una rampa de acceso para vehículos de mantenimiento, garantizando la funcionalidad futura del espacio.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, agradece “la colaboración provincial para sacar adelante una obra fundamental para Ortigueira como es esta”. “El estado del muro de contención obligaba a una intervención integral y técnicamente compleja, que sería muy difícil de asumir únicamente con recursos municipales”, añadió.

Formoso destacó “el convenio firmado con el Ayuntamiento de Ortigueira como ejemplo de la colaboración institucional y de mejora de los espacios públicos”. Señaló que esta actuación permite “dar respuesta a un problema estructural que afectaba a la seguridad de un lugar emblemático de la villa y que, al mismo tiempo, supone una oportunidad para mejorar la accesibilidad y la calidad urbana de todo el entorno de la plaza de San Roque”.