El Perfumerías Avenida arrolla al Baxi Ferrol en la ida de los octavos de la Eurocup

Adán Puentes

El Perfumerías Avenida no ha dado ninguna opción al Baxi Ferrol en la ida de los octavos de final de la Eurocup Women, ganando por 86-58, en un partido disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca).

El partido empezaba con igualdad con primeras canastas para las ferrolanas por parte de Dalayah Daniels y Clementine Samson, pero rápidamente eran respondidas por Iyana Martín con un triple y una rápida recuperación endosando un miniparcial de 5-0. El Perfumerías Avenida realizaba un juego mucho más rápido y físico, con problemas para el Baxi Ferrol para hacerse con los rebotes, pero las locales no lograban concretar en las ocasiones que tenían bajo el aro, mientras que las ferrolanas conseguían anotar cada vez que se hacían con la posesión. Las diferencias empezaban a abrirse para las salmantinas en la recta final del cuarto, llevándoselo por 23-16.

Las ferrolanas tenían muchos minutos para reaccionar, pero Claudia Soriano daba un aviso de lo que estaba por llegar con un triple desde ocho metros cuando se le acababa el tiempo de posesión y poco a poco el Perfumerías Avenida iba abriendo distancias haciéndose con rebotes y robos clave ante un Baxi Ferrol que seguía sin dar con la tecla en ataque, viendo con la diferencia punto a punto iba siendo superior, no solo superando la decena, sino también próxima a la veintena, llegándose al descanso con 45-29 en el marcador.

Tras el descanso, el Baxi Ferrol buscaba recortar las distancias con una canasta de Dalayah Daniels para empezar, recibiendo una falta, pero fallando el tiro libre adicional. Durante los siguientes minutos los dos equipos cometían muchos errores en ataque al no verse una canasta, pero una vez que el Perfumerías Avenida hacía la primera, los puntos volvían a caer como en un triple de Spreafico, con una falta de Moira Joiner, no perdonando en el tiro libre, culminando el 3+1 y, poco después, con varios triples, uno de ellos de la ex jugadora Claudia Soriano llevaba las distancias hasta los 23 puntos, pero este tercer cuarto finalizaba con 61-40.

Las ferrolanas seguían sin estar acertadas en el último cuarto, con pérdidas en ataque que sabían aprovechar las salmantinas, como en un robo de Zellous yéndose sola de un lado a otro de la pista, dejando la diferencia en 25 puntos. El Baxi Ferrol no quería bajar los brazos con Blanca Millán anotando el segundo triple del partido para su equipo a falta de seis minutos, pero nuevamente aparecía Zellous para conseguir otro triple con punto adicional, en una nueva falta de Moira Joiner, que se sumaba Spreafico con otros tres puntos, gracias a la mayor velocidad de juego de un Perfumerías Avenida que nunca bajó el pie del acelerador llevándose el partido por 86-58, dejando a las ferrolanas con una desventaja de 28 puntos para afrontar la vuelta del próximo miércoles en A Malata.

Antes de la resolución de esta eliminatoria, el Baxi Ferrol jugará previamente este sábado, en la 17ª jornada de la Liga Femenina Endesa, recibiendo al Hozono Global Jairis, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Perfumerías Avenida: Spreafico (10), Martín (13), Vilaro (9), Djaldi-Tabdi (7), Cave (11) – también jugaron – Soriano (10), Arrojo (6), Zellous (9), Meyers (11) y Takacs-Kiss (0).

Baxi Ferrol: Samson (4), Millán (12), Daniels (14), Rodríguez (0), Joiner (12) – también jugaron – Sánchez-Ramos (2), Sotolova (6), Melia (3) y Joris (5).

Árbitros: María Ignatiou, Nikola Perlic y Jan Baloun (Chipre, Croacia y República Checa).

Parciales: 23-16, 22-13, 16-11 y 25-18.

Pabellón: Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca)