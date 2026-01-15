La Cátedra Epifanio Campo galardonó las mejores propuestas de su Tercer Premio de Investigación

Compartir Facebook

La Cátedra Epifanio Campo celebró en la mañana de este jueves el acto de entrega del Tercer Premio Epifanio Campo de Investigación en el Centro de Innovación y Servicios de la Tecnología y el Diseño (CIS Ferrol).

El acto contó con la presencia del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; el conselleiro delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo, y la directora de la Cátedra Epifanio Campo, María Paz Mateo, además del director general del grupo Rodonita Medio Ambiente, Antonio Roncero, y distintos representantes de instituciones, empresa y campo universitario.

El objetivo principal de este galardón es promover la investigación y el conocimiento en el ámbito de la economía circular dentro del colectivo universitario, y en especial en el campo de la economía circular, de la que el fundador del grupo Rodonita, Epifanio Campo, fue un pionero en el ámbito empresarial gallego.

Al inicio de la jornada, la directora de la Cátedra Epifanio Campo, María Paz Mateo, agradeció la presencia en el acto del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso, y señaló la importancia de esta cátedra y de estos premios para continuar en el camino innovador y comprometido con la economía circular y la gestión ambiental.

El primer premio, dotado con 6.000 euros, fue concedido al trabajo titulado “Química e Ingeniería al servicio de la sociedad: Revalorización de emisiones de carbono y residuos textiles y de envasado para una nueva generación de tecnologías de refrigeración desarrolladas 100% en Galicia”, en el que participaron los grupos QUIMOLMAR y INGEN.

Por su parte el segundo premio, dotado con 4.000 euros, fue para el trabajo titulado “Mineralización de CO2 en rocas máficas: de gas residual a mineral estable”, desarrollado por el grupo de investigación GEAMA y presentado por Andrea Muñoz Ibáñez.

Posteriormente, tuvo lugar la intervención del conselleiro delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo, que destacó la labor investigadora de las personas y equipos participantes para acercar soluciones prácticas relacionadas con el sector industrial. Campo subrayó la importancia de que el pasado, el presente y el futuro vayan de la mano, con el foco puesto siempre en su relación con Galicia. “El éxito de Rodonita y su consolidación como uno de los puntales de la economía gallega, se debe al buen hacer y a una relación especial con su entorno”, afirmó.

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, comenzó su intervención señalando que “hoy celebramos la fuerza de la ciencia aplicada al bien común, a través de los III Premios de Investigación Epifanio Campo, promovidos por la Cátedra Epifanio Campo, que es el marco de colaboración entre la Universidade da Coruña y el Grupo Rodonita en los ámbitos académico, docente e investigador vinculados a la gestión de residuos”. Acto seguido, felicitó a todos los investigadores e investigadoras que participaron en esta tercera edición, poniendo especial énfasis en las personas galardonas.

Cerró el acto el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso, poniendo en valor la importancia de la colaboración público-privada que, en este caso, contribuye a la promoción de la investigación en la gestión y valorización de los residuos industriales en beneficio del desarrollo sostenible. En esta línea, añadió también el compromiso del Gobierno gallego desde hace años con la economía circular con iniciativas consolidadas con la finalidad de aprovechar los recursos de forma responsable, aumentar su valor añadido y garantizar su sostenibilidad y competitividad.

El tribunal de esta tercera edición estuvo formado, en representación del grupo Rodonita, promotor de la Cátedra Epifanio Campo, por el conselleiro delegado, Jacobo Campo, y por el director general de Rodonita Medio Ambiente, Antonio Roncero. También formaron parte del tribunal la directora de la Cátedra Epifanio Campo, María Paz Mateo, y dos expertos del ámbito universitario, Alberto Arce, profesor de la UDC y Pastora Bello, profesora de la Universidad de Santiago. Todos los miembros coincidieron en resaltar el alta calidad de todos los proyectos presentados a esta convocatoria.

La tercera edición de este premio, con el que se le rinde homenaje a Epifanio Campo, pionero en el ámbito de la economía circular y la gestión ambiental y fundador del Grupo Rodonita, contó con la participación de cerca de 60 investigadores pertenecientes a 15 grupos de investigación de los Campus de A Coruña y Ferrol. Los proyectos presentados pertenecen a ámbitos muy diversos, desde inteligencia artificial, derecho hasta ingeniería civil, industrial o naval.

Tras el éxito de la primera edición, se cumplieron las expectativas de esta nueva convocatoria, convocada con el objetivo de seguir avanzando en el impulso de la investigación relacionada con la gestión y valorización de los residuos generados por la actividad industrial, como parte de una economía circular que apoye la protección del medio ambiente.

Cátedra Epifanio Campo

El 14 de noviembre de 2019, la Universidade da Coruña y el Grupo Rodonita suscribieron un Convenio de colaboración para el desarrollo de la Cátedra Epifanio Campo, adscrita a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Su ámbito de actuación es el medio ambiente, la gestión de residuos y la sostenibilidad. Los objetivos de la cátedra se centran en promocionar todo tipo de actividades de formación, divulgación, investigación y transferencia de conocimiento, relacionadas con la gestión medioambiental.