Aclaraciónes de la Junta de Personal del Concello de Ferrol ante la problemática de los Bomberos y la RPT

Tras la reunión mantenida por la junta de personal del concello de Ferrol con el alcalde, José Manuel Rey Varela « y ante las informaciones confusas» la representación sindical ha remitido a los medios de comunicación un escrito en el que valoran lo que está sucediendo con miembros del Cuerpo de Bomberos y la implantación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) con el fin de darlo a conocer a los ciudadanos.

Sobre la insuficiente dotación de personal de bomberos indican que «cumple recordar que la Mesa de Negociación aprobó 8 plazas en la Oferta de Empleo Público de 2024 y 7 en la de 2025.

En el proceso selectivo de 2024 solo superaron las pruebas 5 personas y el correspondiente al 2025 permanece paralizado y remitido a la Fiscalía por presuntas irregularidades.

Si las plazas no fueron cubiertas fue por causas estrictamente vinculadas al desenvolvimiento de los procesos selectivos sin ningún genero de dudas ajenas tanto a la representación de los trabajadores como al propio gobierno municipal».

En cuanto a la legitimidad de la negociación la junta de personal señala que «la RTP aprobada cuenta con el respaldo de la mayoría sindical. Es un documento que garantiza la seguridad jurídica de todos los empleados públicos del Concello» y sobre la transparencia retributiva «la valoración de los puestos de trabajo supone una mejora en las retribuciones globales»

Unidad frente a la fragmentación

«Los intentos de negociar por «fuera» de los cauces legales solo debilita la fuerza de los trabajadores«- continúa el comunicado -.»El alcalde nos ratificó su compromiso de respetar a la Mesa Xeral como único foro válido. Negociar colectivo a colectivo de forma aislada solo genera agravios comparativos y riesgos de nulidad legal». Finaliza el comunicado con «Una mano tendida. Reiteramos nuestra disposición para ayudar a cualquier colectivo que considere que tiene una reclamación legítima que respete el equilibrio con el resto de los servicios.

Seguiremos trabajando para que la RPT aprobada sea justa para todos, sin privilegios ni exclusiones».