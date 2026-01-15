Valdoviño investiu os fondos de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios da Diputación no SAF e contratación de persoal

A subvención procedente da Deputación a través desta liña de axudas incrementouse nun 26% durante o pasado exercicio.
A través do Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios que promove a Deputación da Coruña, o Concello de Valdoviño recibía 90.400 euros durante o 2025 que contribuíron a financiar o Servizo de Axuda no Fogar SAF na modalidade de libre concorrencia e gastos de persoal propios do departamento municipal de Servizos Sociais.
A institución provincial incrementaba a axuda en preto de 30.000 euros respecto ao ano anterior, un 26% máis.
Deste xeito, o apoio da Deputación permitiu ao Concello dirixir unha partida de 50.400 euros á atención dos veciños e veciñas dependentes a través do SAF, reducindo a aportación que a Administración local debe realizar cada ano para soster unha competencia que non é municipal.
Ademais, os fondos tamén se destinaron a reforzar o equipo de traballadoras dos Servizos Sociais, destinando 22.000 euros a financiar parte dos custes do contrato da educadora familiar, e 18.000 euros, da auxiliar administrativa.