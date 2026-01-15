La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%

15 enero, 2026 Dejar un comentario 87 Vistas

Archivo.-Embalse de Velle (Ourense)

La reserva de los embalses gallegos se sitúa en el 62,8%, con un total de 2.335 hectómetros cúbicos, con un ligero descenso respecto a la semana pasada (eran 2.342).

Así figura en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este miércoles, en donde se observa que los embalses de Miño-Sil, los más caudalosos se encuentran con 1.858 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en un descenso de siete hectómetros cúbicos respecto a hace una semana. Supone más que hace un año a estas alturas, pero menos que la media de la última década.

En lo tocante a Galicia Costa, los 477 hectómetros cúbicos con los que cuenta son idénticos a hace una semana. No obstante, son menos que en la segunda semana de enero de 2025 y que la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián, con 84,3 litros por metro cuadrado.

Lea también

El seguimiento de la huelga estatal de médicos en Galicia ronda el 20% en el turno de mañana, según Sanidade

El seguimiento de la huelga sanitaria a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *