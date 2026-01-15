La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%

Compartir Facebook

La reserva de los embalses gallegos se sitúa en el 62,8%, con un total de 2.335 hectómetros cúbicos, con un ligero descenso respecto a la semana pasada (eran 2.342).

Así figura en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este miércoles, en donde se observa que los embalses de Miño-Sil, los más caudalosos se encuentran con 1.858 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en un descenso de siete hectómetros cúbicos respecto a hace una semana. Supone más que hace un año a estas alturas, pero menos que la media de la última década.

En lo tocante a Galicia Costa, los 477 hectómetros cúbicos con los que cuenta son idénticos a hace una semana. No obstante, son menos que en la segunda semana de enero de 2025 y que la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián, con 84,3 litros por metro cuadrado.