El Baxi Ferrol empieza este jueves lo más difícil de la Eurocup visitando al Perfumerías Avenida

No va a tener que viajar mucho el Baxi Ferrol para el partido de ida de los octavos de final de la Eurocup Women, concretamente a una cancha que conoce muy bien el Pabellón Wurzburg Silvia Domínguez (Salamanca) para visitar al siempre temido Perfumerías Avenida, en un partido que se disputará este jueves, a partir de las 20:30 horas.

Esta será la primera vez que las ferrolanas jugarán en competición europea ante un equipo español y afrontarán este partido “con la mentalidad de siempre, intentar competir, afrontar un partido de ochenta minutos y pelear por cada balón”, afirmaba en la víspera su entrenador Lino López, ante un cuadro salmantino “que es claro favorito, candidato a ganar la Eurocup y competir en España por todo”, queriendo contrarrestar esto con su trabajo “e intentar dar el máximo.”

En estas eliminatorias “cada posesión es importante y cada acción es vital”, recordando que en la temporada pasada ya tuvieron que afrontar varias eliminatorias con el factor cancha en contra como también a favor “y con la mentalidad siempre la misma de ser intensas durante los ochenta minutos.”

Hace unas semanas ambos equipos se vieron las caras en la Liga Femenina Endesa, donde el Baxi Ferrol había hecho “un buen trabajo” y ahora “las circunstancias son diferentes”, al no contar las mañana locales en aquel partido con su jugadora referencia, Khadijah Cave y recientemente se han hecho con los servicios de Virag Takacs-Kiss, una jugadora con experiencia en Euroliga e internacional “y ahora es otro equipo diferente, con la misma identidad y con jugadoras con talento”, por lo que las bajas que han tenido “no las van a notar.”

Para este partido es casi segura la ausencia de Claire Melia sobre la pista “al complicársele los problemas en el pie y ya el pasado fin de semana no pudo jugar” en el partido liguero ante Movistar Estudiantes.

Es segura la presencia de muchos aficionados ferrolanos en este partido en Salamanca “y es una alegría muy grande que tanta gente se desplaza para animarnos y eso siempre fortalece el trabajo que hacemos como equipo y como club.”