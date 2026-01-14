Ferrol plantará cerca de 100 árboles en la avenida de As Pías

Compartir Facebook

El Gobierno local cumple el compromiso adquirido de dotar a esta zona verde de nuevo arbolado, creando un gran espacio de esparcimiento.

El concejal de Urbanismo, José Tomé López, anunció que en las próximas semanas el Ayuntamiento de Ferrol procederá a la plantación de 98 árboles en la avenida de As Pías, dando cumplimiento al compromiso asumido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, de reforzar la presencia de zonas verdes en esta entrada de la ciudad.

“Tal y como prometió el Gobierno local, la avenida de As Pías contará con cerca de 100 árboles convirtiendo esta entrada la Ferrol en un nuevo pulmón verde”, señaló Tomé López, y destacó la importancia de esta actuación tanto

desde el punto de vista ambiental cómo urbanístico.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, siguiendo criterios de los técnicos municipales. Las especies seleccionadas garantizan diversidad, adaptación al entorno y valor ornamental, e incluyen, entre otras, jacaranda mimosifilia (36 unidades), cornus kousa “salomi” (17), acer fremanii “autum blaze”, (9), viburnum plicatium “mariesi” (8).

Además de la nueva plantación, el concejal avanzó que el proyecto contempla también la recuperación de arbolado existente, transplantando así, seis árboles actualmente situadas en la confluencia de la calle Doctor Fleming con Rubalcava. Estos ejemplares serán reubicados en la avenida de As Pías, apostando de esta manera por la conservación y puesta en valor de árboles ya consolidados. Esta actuación se complementa con el proyecto de urbanización de la calle Rubalcava, actualmente en ejecución en el tramo comprendido entre Doctor Fleming y la Avenida del Rei, donde también se instalarán nuevas especies arbóreas, seleccionadas igualmente por los técnicos municipales.

Con estas intervenciones, el Gobierno local reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más verde, sostenible y amable, en el que la mejora de los espacios públicos y el cuidado del medio ambiente son prioridad.