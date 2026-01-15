C.C.R.D. Perlío, Fene, celebra su IV Fiesta del Caldo

Compartir Facebook

El Círculo Cultural Recreativo e Deportivo Perlío (C.C.R.D. Perlío) celebra el próximo domingo 18 de enero de 2026, a las 14:30 horas, su IV Fiesta del Caldo, una cita que se consolida en el calendario gastronómico y social de la comarca.

El encuentro tendrá lugar en el local social de la entidad, situado en la rúa San Salvador, 12 – Perlío (Fene, A Coruña), y ofrecerá un menú de marcado sabor tradicional: Caldo gallego, Lacón asado con patatas, Vino, pan, café, chupito y postre.

El precio del almuerzo será de 15 euros para socios y 25 euros para no socios, con la intención de abrir la fiesta tanto a las personas asociadas como al conjunto de la vecindad y visitantes.

Para amenizar la sobremesa y dar ambiente a la jornada, el evento contará con la actuación en vivo de Patri, que pondrá música a un día pensado para disfrutar de la gastronomía, la música y la convivencia.

“La Fiesta del Caldo es la excusa perfecta para sentarnos juntos a la mesa, recuperar sabores de siempre y fortalecer los lazos entre socios, familias y amigos”, señala José Ramón González Pérez, presidente del C.C.R.D. Perlío. “Queremos que quien se acerque se sienta como en casa: bien comido, bien atendido y en buena compañía”.

Las reservas pueden realizarse en la oficina del C.C.R.D. Perlío y a través del teléfono 689 930 972 (también disponible por WhatsApp).

El plazo para reservar finaliza a las 14:00 horas de este jueves 15 de enero de 2026. La organización recomienda asegurar plaza con antelación debido al aforo limitado.

Con esta cuarta edición, el C.C.R.D. Perlío reafirma su apuesta por combinar cultura, tradición gastronómica y vida social, ofreciendo actividades abiertas que contribuyan a dinamizar Perlío y el municipio de Fene.