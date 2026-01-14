AD Naútico de Narón destaca no Cto. Galego Master de inverno

Gran actuación do equipo master esta pasada fin de semana no Campionato Galego Master de Inverno-Xunta de Galicia disputado en Ponteareas, onde finalizaron en une excelente 7ª posición por equipos, cun gran número de medallas a nivel individual.
Os días 10 e 11 de xaneiro disputouse en Ponteareas o Cto Gallego Master de inverno con máis de 30 clubs e preto de 500 participantes, no cal os deportistas participantes da AD Náutico de Narón (10 Mas-5 Fem) obtiveron grandes resultados
Silvia Gordillo +30: 400 libres, 200 libres
Paula Segovia +25: 200 braza, 400 libres, 200 bolboreta, 200 costas
Andrés Díaz +35: 100 costas e1º 50 costas
Héctor Martínez +45: 200 e 400 estilos, 400 libre e 50 bolboreta
Arantza Rivas +35: 50 braza, 100 braza y 50 bolboreta
Raúl Hermida +25: 200 braza, 50 libre, 50 costas, 100 libre
Ricardo García +35: 100L, 400L
Fran Barcia :+ 40: 100 bolboreta e 100 Costas
Sandra López : +45: 50 braza e 50 costas
Jesús Blanco : +40: 50 braza, 200 libres, 100 libres
Jota Canosa +45: 100 libre, 200 libre
Miguel Gracia : +30: 50 bolboreta, 100 estilos, 50 libres
Telmo Pérez +35: 50 libres e 50 costas
• Remudas:
4×50 libre masc +120 (Miguel Gracia, Jesús Blanco , Raúl Hermida e Andrés Díaz )
4×50 est mixto +120 (Miguel Gracia , Andres Díaz , Paula Segovia e Arantza Rivas)
4×50 libres mixto (Miguel Gracia, Paula Segovia, Jesus Blanco e Arantza Rivas )