AD Naútico de Narón destaca no Cto. Galego Master de inverno

14 enero, 2026 Dejar un comentario 128 Vistas

Gran actuación do equipo master esta pasada fin de semana no Campionato Galego Master de Inverno-Xunta de Galicia disputado en Ponteareas, onde finalizaron en une excelente 7ª posición por equipos, cun gran número de medallas a nivel individual. 

Os días 10 e 11 de xaneiro disputouse en Ponteareas o Cto Gallego Master de inverno con máis de 30 clubs e preto de 500 participantes, no cal os deportistas participantes da AD Náutico de Narón (10 Mas-5 Fem) obtiveron grandes resultados

Silvia Gordillo +30:  400 libres,  200 libres
Paula Segovia +25:  200 braza,  400 libres,  200 bolboreta,  200 costas
⁠Andrés Díaz +35:  100 costas e1º 50 costas
Héctor Martínez +45:   200 e 400 estilos, 400 libre e 50 bolboreta
Arantza Rivas +35:  50 braza,  100 braza y  50 bolboreta
Raúl Hermida +25:  200 braza,  50 libre,  50 costas, 100 libre
Ricardo García +35:  100L,  400L
Fran Barcia :+ 40:  100 bolboreta e  100 Costas
Sandra López : +45:  50 braza e 50 costas
Jesús Blanco : +40:  50 braza,  200 libres,  100 libres
Jota Canosa +45:  100 libre,  200 libre
⁠Miguel Gracia : +30:  50 bolboreta,  100 estilos,  50 libres
Telmo Pérez +35:  50 libres e  50 costas

•⁠ ⁠Remudas:
4×50 libre masc +120 (Miguel Gracia, Jesús Blanco , Raúl Hermida e Andrés Díaz )
4×50 est mixto +120 (Miguel Gracia , Andres Díaz , Paula Segovia e Arantza Rivas)
4×50 libres mixto (Miguel Gracia, Paula Segovia, Jesus Blanco e Arantza Rivas )

Fuente AD Náutico Narón

