A UDC e a Fundación L. Monteagudo únense para impulsar actividades no arqueódromo do Centro «Torrente Ballester», de Ferrol

A Universidade da Coruña e a Fundación L. Monteagudo asinaron na mañá deste luns, día 12 de xaneiro,un convenio de colaboración para ao mantemento do arqueódromo do Centro Torrente Ballester, que levará o nome do arqueólogo coruñés Luis Monteagudo, e para o desenvolvemento de diferentes actividades. Así se reflicte no documento asinado polo reitor da UDC, Ricardo Cao, e o presidente da Fundación L. Monteagudo, Alfredo Erias, en presenza da vicerreitora do Campus industrial, Ana Ares Pernas; do profesor Montero Fenellos; e membros da Fundación.
Esta iniciativa, que prevé unha duración inicial de tres anos por un importe total de 57.000 euros, complementará as actuacións desenvolvidas a través da Cátedra Institucional de Arqueoloxía e Educación Patrimonial da UDC-Concello de Ferrol, dirixida polo profesor da UDC, Juan Luis Montero Fenollós.
Tal e como recolle o texto, no marco do convenio desenvolveranse visitas guiadas ao Castro de Tralocastro e outras actividades de difusión e didácticada Cátedra.
O arqueódromo, instalado no Centro Torrente Ballester de Ferrol, é un dos proxectos centrais da cátedra e forma parte da recentemente creada Rede de Centros Museísticos de Ferrolterra.
Sobre a Cátedra e a Fundación
A Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial UDC-Concello de Ferrol, creada no ano 2022, ten como finalidade intercambiar experiencias nos campus da docencia, a investigación e a cultura en xeral promovendo a
creación e xestión dunha Escola de Arqueoloxía en Ferrol, así como o estudo, a conservación, a difusión e a valorización do patrimonio arqueolóxico en xeral e da cidade de Ferrol en particular.
Pola súa banda, a Fundación, creada en 2013 polo arqueólogo Luis Monteagudo, ten como principais fins a investigación e os estudos de Prehistoria, Historia e Filoloxía de Galicia, así como a defensa, conservación, posta en valor e divulgación do Patrimonio Cultural Galego.