La Xunta licita compra de equipación electromédico y alta tecnología para el nuevo servicio de urgencias del «Marcide»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Xunta publica en el Portal de Contratos Públicos la licitación por un importe de 1.077.263 euros del suministro de equipación electromédico y alta tecnología con destino al nuevo servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y a la ampliación de consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Las empresas interesadas en esta contratación tienen de plazo hasta el 26 de enero para presentar sus ofertas.

Entre el material que se suministrará están lavacuñas termodesinfectadoras (4 para el Marcide y 1 para el Clínico); monitores de parámetros fisiológico de aplicación en pacientes adultos, pediátricos y neonatalea unta licita compra de equipamiento para el nuevo servicio de urgencias del «Arquitecto Marcide»s (10 para el Marcide); oto-oftalmoscopios de pared (28 para el Marcide); respiradores de ventilación no invasiva (5 para el Marcide); respiradores de transporte (3 para el Marcide y 1 para el Clínico); lámparas quirúrgicas LED (2 para el Clínico); y mamógrafo digital de diagnóstico hospitalario (1 para el Clínico). El suministro incluye distribución, instalación y puesta en marcha del material objeto de la contratación. El nuevo servicio de urgencias del Marcide supondrá un incremento de más de 900 metros cuadrados con respeto al actual. Respeto de las consultas externas del Clínico, el objetivo de las actuaciones es habilitar cerca de 5.300 metros cuadrados de nueva superficie en este edificio.