Valdoviño saca a contratación a mellora de viais en Taraza, Lago e Sequeiro cun investimento de 340.379,35€

As empresas poden presentar a súa oferta ata o 8 de febreiro.
O Concello de Valdoviño vén de sacar a contratación as obras de reparación do firme e mellora da seguridade vial e mobilidade en Taraza, entre a glorieta situada na AC-116 á altura de Casa Marino e o cruce co establecemento de hostalería de Campo García. Unha estrada de algo máis de 1,6 km na que se levarán a cabo obras de aglomerado, mellora das interseccións con outras estradas, traballos de sinalización e de accesibilidade.
Respecto a estes últimos, instalaranse pasos de peóns sobreelevados para facilitar o cruce en condicións de seguridade e, ao tempo, reducir a velocidade dos condutores, e habilitaranse nestes puntos prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida -un total de 8 en cumprimento da ratio mínima establecida na normativa-.
No marco deste contrato, o Concello levará a cabo outras dúas intervencións: o acondicionamento dun vial na zona de Outeiro (entre a estrada de acceso á praia e a pista do Funchal), en Lago, e do vial en Sequeiro de conexión entre a estrada provincial e a AC-566 -que une esta parroquia e Meirás-. Nos dous casos, repararanse os firmes e realizaranse obras de mellora da sinalización.
O Concello investirá nestas actuacións 340.379,35 euros, que financiará con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único Concellos) POS+2025. O proceso de contratación abríase a semana pasada, e as empresas poden presentar as súas ofertas ata o 8 de febreiro, e consultar os pregos na plataforma de contratación do sector público.