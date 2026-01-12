A Deputación da Coruña leva aos institutos a obra teatral “Papel 2.0” para previr o acoso escolar

O programa desenvolverase entre os días 12 e 16 de xaneiro en centros educativos de ESO de Neda, Sada, Oleiros, Carballo, Oroso e A Pobra do Caramiñal.
A Deputación da Coruña pon en marcha unha nova iniciativa educativa e cultural dirixida á prevención do acoso escolar a través do teatro. Entre os días 12 e 16 de xaneiro, alumnado de seis institutos da provincia asistirá ás representacións da obra Papel 2.0, unha proposta escénica da compañía Ventrículo|Veloz que busca fomentar a reflexión crítica e o diálogo arredor do bullying nas aulas.
As funcións terán lugar en centros educativos dos concellos de Neda, Sada, Oleiros, Carballo, Oroso e A Pobra do Caramiñal, dentro dun percorrido que achega o teatro contemporáneo a distintos puntos da provincia.
Papel 2.0, escrita e dirixida por Jose Padilla, é unha peza teatral dirixida a público adolescente que aborda a violencia do acoso escolar con humor ácido e unha linguaxe próxima á mocidade. A partir dun feito aparentemente trivial —o lanzamento de rolos de papel hixiénico nunha aula— a obra constrúe un mosaico de escenas que reflicten a banalización do bullying desde múltiples perspectivas: alumnado, familias, profesorado, medios de comunicación e redes sociais.
O espectáculo combina referencias culturais próximas ás novas xeracións cunha linguaxe actual, cargada de referencias ao universo dixital- Tik Tok, Fornite, cultura gamer, memes e streaming- co obxectivo de interpelar ao público mozo e provocar unha experiencia tan lúdica como incómoda, que convida a mirar de fronte unha realidade aínda moi presente nos centros educativos.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que esta iniciativa “enmárcase no compromiso da Deputación de promover a erradicación de conductas como o acoso na escola, usando da cultura como ferramenta de concienciación para a mocidade”.
A deputada de Educación, Yoya Neira, explicou que “a loita contra o acoso escolar debe ser unha prioridade compartida, e proxectos como Papel 2.0 permiten que o alumnado identifique estas situacións, reflexione sobre elas e aprenda a rexeitalas desde a empatía e o respecto. A concienciación e sensibilización da mocidade é a mellor forma de previr o acoso”, afirmou.
As representacións terán unha duración aproximada de 50 minutos e completaranse cun coloquio posterior co elenco de actores e actrices, no que o alumnado poderá compartir as súas impresións e experiencias, reforzando así o carácter participativo e educativo da iniciativa.
Calendario das representacións de “Papel 2.0”
Luns, 12 de xaneiro. NEDA
11:00 horas
IES Fernando Esquío – Neda
Martes, 13 de xaneiro. SADA E OLEIROS
9:30 horas
IES Isaac Díaz Pardo – Sada
13:00 horas
IES María Casares – Oleiros
Mércores, 14 de xaneiro. CARBALLO.
11:30 horas
IES Alfredo Brañas – Carballo
Xoves, 15 de xaneiro. OROSO
10:30 horas
IES de Oroso – Oroso
Venres, 16 de xaneiro. A POBRA DO CARAMIÑAL
10:30 horas
IES A Pobra do Caramiñal – A Pobra do Caramiñal