Casi toda Galicia en alerta amarilla por viento este lunes, con rachas que superan los 130 km/h

Casi toda Galicia permanecerá este lunes en alerta amarilla por fuertes rachas Hde viento, que han rondado los 130 km/h por hora en algunos puntos.

Además de por viento, la montaña, el noroeste y el sur de Ourense, la provincia de Pontevedra, y el oeste y el suroeste de A Coruña estarán también bajo alerta amarilla por lluvias.

El nivel de aviso se intensifica y sube a naranja por oleaje y viento en la costa gallega.

Esta mañana las rachas de viento han rondando en algunos puntos de la geografía gallega los 130 km/h. En Vimianzo (A Coruña) incluso se han sobrepasado, con 130.9 km/h. En Cedeira (A Coruña), las rachas registradas han marcado los 118.6 km/h y en Viveiro (Lugo), los 117.3 km/h.