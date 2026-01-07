Los termómetros moderan sus valores en Galicia, pero marcaron cifras bajo cero en puntos de Ourense y Lugo

Las temperaturas han moderado sus valores en las últimas horas en Galicia, pero los termómetros han seguido bajo cero en varios puntos de las provincias de Ourense y Lugo, según los datos hechos públicos por Meteogalicia.

Así, la pasada madrugada se han registrado valores negativos en A Veiga (-4,9º), en Carballeda de Valdeorras (-4,2º), en Cabeza de Manzaneda (-4,2º), Pedrafita do Cebreiro (-2,6º), Viana do Bolo (-0,6º), Riós (-0,1º) o A Fonsagrada (-0,1º). Los termómetros han descendido hasta los 0º también en Folgoso do Courel (Lugo).

En cuanto al viento, Meteogalicia ha informado de rachas de hasta 91 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), y de 82,9 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo).

Según la previsión de este organismo dependiente de la Xunta, para este miércoles se esperan cielos cubiertos con precipitaciones intermitentes en la mitad norte por la mañana, y tarde sin lluvias. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso.

En el caso de las principales ciudades, Lugo y Santiago no superarán los 10 y 12 grados de máxima, respectivamente, mientras que el resto oscilarán entre los 13 grados previstos en A Coruña y Ourense, y los 15 prev