A Deputación da Coruña financia con 900.000€ os servizos de limpeza de praias en 41 concellos coruñeses

A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia a concesión provisional do programa de limpeza de praias 2026, a través do cal financia con 900.000 euros este servizo en 41 concellos costeiros da provincia.
A finalidade do programa é apoiar aos concellos coruñeses no sostemento dos gastos derivados da contratación do persoal das brigadas de limpeza dos areais durante os meses de verán, así como da adquisición do material necesario para o desenvolvemento dos traballos, como vestiario, maquinaria lixeira ou combustible.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou a importancia dun programa que “contribúe a que as praias da provincia da Coruña estean en condicións óptimas durante a tempada turística, ao tempo que apoia economicamente aos concellos e impulsa a creación de emprego local”.
Formoso subliñou tamén que “falamos dun investimento directo que reforza a calidade ambiental dos nosos areais e que, sumado ao programa de socorrismo, permite a contratación cada verán de arredor de 300 persoas nos concellos costeiros”.
As subvencións concedidas permiten financiar brigadas cunha duración máxima de ata tres meses, dentro do período comprendido entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2026. As contías das axudas oscilan entre algo máis de 6.700 euros e preto de 31.000 euros, en función de criterios obxectivos.
Para a baremación das solicitudes, a Deputación aplica criterios como a superficie total das praias existentes en cada termo municipal, segundo os datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e a poboación oficial de cada concello, de acordo cos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Solicitudes concedidas provisionalmente
Programa de limpeza de praias 2026
Concello Importe subvención
Concello da Coruña 24.767,25 €
Concello da Laracha 23.528,89 €
Concello da Pobra do Caramiñal 23.219,30 €
Concello de Ares 19.813,80 €
Concello de Arteixo 24.767,25 €
Concello de Bergondo 23.219,30 €
Concello de Boiro 25.386,43 €
Concello de Cabana de Bergantiños 13.674,31 €
Concello de Cabanas 22.909,71 €
Concello de Camariñas 26.315,20 €
Concello de Carballo 30.959,06 €
Concello de Cariño 16.925,02 €
Concello de Carnota 29.101,52 €
Concello de Cedeira 11.320,60 €
Concello de Cee 21.671,34 €
Concello de Corcubión 6.768,00 €
Concello de Dumbría 19.504,21 €
Concello de Fene 21.980,93 €
Concello de Ferrol 30.959,06 €
Concello de Fisterra 26.005,61 €
Concello de Laxe 25.696,02 €
Concello de Malpica de Bergantiños 11.151,58 €
Concello de Mañón 22.684,23 €
Concello de Miño 24.767,25 €
Concello de Mugardos 20.123,39 €
Concello de Muros 24.767,25 €
Concello de Muxía 19.212,18 €
Concello de Narón 21.671,34 €
Concello de Neda 6.768,00 €
Concello de Noia 19.747,62 €
Concello de Oleiros 27.863,16 €
Concello de Ortigueira 25.793,16 €
Concello de Outes 7.272,07 €
Concello de Paderne 17.956,26 €
Concello de Ponteceso 29.411,11 €
Concello de Pontedeume 20.123,39 €
Concello de Porto do Son 29.411,11 €
Concello de Rianxo 21.980,93 €
Concello de Ribeira 27.553,57 €
Concello de Sada 23.838,48 €
Concello de Valdoviño 29.411,11 €
Importe total concedido: 900.000,00 €.