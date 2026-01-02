Cambios fiscales de 2026 en las siete ciudades: del 4% más en Vigo a la basura, pasando por los pisos vacíos en Santiago

La subida del 4% de las tasas municipales en Vigo, el incremento de lo que pagan en esta ciudad y en otras como Ourense por el servicio de recogida de basuras y el recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas durante más de dos años en Santiago son algunos de los principales cambios fiscales que implantarán las siete grandes ciudades gallegas en 2026.

En la ciudad olívica, el gobierno municipal justifica que estas «actualizaciones«, que implican un incremento generalizado del 4%, servirán para seguir sufragando los servicios públicos de los que se benefician los vigueses.

Por su parte, un pleno extraordinario aprobó en Ourense este pasado lunes la ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de recogida y tratamiento de residuos –el «tarifazo de la basura«, según lo califican los socialistas–, gracias a la abstención del PP, y a pesar del voto en contra de BNG y PSdeG. Una subida de la tasa de la basura que en Ourense alcanza el 44% y que, en otros términos, impulsó también el gobierno municipal en Santiago, en el marco de una adaptación de la normativa a lo que determina Europa.

En Santiago, la reforma de esta tasa la tumbaron PP y PSOE, pero sí prosperó el recargo del IBI para los pisos vacíos –los desocupados durante más de dos años y pertenecientes a titulares con cuatro o más inmuebles de uso residencial–, con el objetivo de incentivar que salgan al mercado del alquiler.

En ese escenario de adaptación a la legislación estatal, los aumentos en la tasa de la basura han provocado protestas en la comarca de O Morrazo (Pontevedra) por su futura aplicación en localidades como Cangas, Moaña y Bueu.

En el caso de A Coruña, se aplicará una actualización progresiva hasta el año 2029, no de forma inmediata, «para que el impacto sea menor para la ciudadanía», ante la subida prevista desde 2026, según indicó el gobierno municipal.

Algo similar sucede en Vigo, donde fuentes municipales explican que pasan «de una tarifa plana a un sistema mixto» y argumentan que «el motivo de esta subida deriva fundamentalmente de una subida importante del canon que Sogama (Xunta de Galicia) cobra al Ayuntamiento».

La ciudad herculina no incrementará, no obstante, el resto de sus principales tasas y tributos durante el próximo ejercicio, al igual que Pontevedra, donde todos los impuestos están congelados, «actualización del IPC incluida», desde hace 12 años, reivindican fuentes municipales consultadas. Lo mismo ocurre en Ferrol, que congela todos los tributos municipales y mantiene bonificaciones, y en Lugo, donde tampoco habrá subida del recibo de la basura.

SUBIDAS GENERALIZADAS

En este contexto, los gallegos afrontan el inicio de 2026 con subidas de precios generalizadas en ámbitos vitales como la alimentación y la vivienda, con un último dato de la inflación que se sitúa al 2,8% en la comunidad a final de noviembre.

Frente a esto, el Gobierno estima que las facturas finales de los consumidores eléctricos bajen el nuevo año entre un 4% y un 10%, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

Del lado de la alimentación, el precio de la carne, sobre todo la ternera, y la charcutería se dispararon un 12% en el último año, según los datos del observatorio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Junto a la carne de vacuno, huevos, café, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

También con datos actualizados a noviembre, el precio medio de los contratos de alquiler firmados entre enero y noviembre del año 2025 en las siete ciudades gallegas arroja un panorama de incrementos: hasta 731,6 euros en A Coruña, 696,6 euros en Vigo, 665 en Pontevedra, 658,5 en Santiago y por encima de los 555 euros en Ourense, Lugo y Ferrol.

PENSIONES Y TRANSPORTE

En este contexto, las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión del año dos reales decretos-ley en los que prorroga el llamado ‘escudo social’ y las ayudas al transporte público para 2026.

El primero de ellos concentra las medidas de protección social, entre las que se incluyen la subida de las pensiones, la congelación de las cuotas de los autónomos y la extensión de la moratoria frente a desahucios y cortes de suministros básicos. Asimismo, en un segundo real decreto ley, se renuevan todos los descuentos al transporte vigentes este año y se crea un nuevo abono único de transporte estatal.

Precisamente esta semana, el Ministerio de Transportes aprobó la actualización de los peajes de las autopistas para 2026 –afecta, entre otras, a la AP-9– con un alza de hasta el 4,68%. Por su parte, los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados a partir de este pasado jueves.