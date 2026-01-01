Manuel, el primer ferrolterrano nacido en el «Marcide» en Año Nuevo

1 enero, 2026 Dejar un comentario 294 Vistas

Manuel es el nombre del primer bebé nacido en el Área Sanitaria de Ferrol en el año 2026. Nació  las 5,45 horas de este jueves en el hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.Al nacer pesaba 3,435  kilogtamos. Su madre se llama Cristina y son de Narón.

Coral Conde Cid es el nombre de la primera bebé nacida en Galicia en el año 2026. La primera gallega ha nacido en el Complexo Hospitalario de Ourense a las 00:00 horas,  con un peso de 2.9 kilogramos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde. 

 La segunda en nacer en Año Nuevo fue Valeria, en el Hospital » de Vigo a las 00:38 horas. Es hija de Purificación y Julián, y ha llegado al mundo con un peso de 3,88 kilogramos.

El tercer nacimiento de Galicia del año 2026 ha tenido lugar en el Hospital Público da Mariña. Allí, nació Lucan Mikiel Moreira a las 00:49 horas, hijo de Gilsa Pereira. El bebé pesó 3,3 kilogramos, según han indicado desde el Sergas. 

Lea también

Matilda gana el II Concurso de Escaparate Comercial de Navidad de Ferrol

CITES FERROL, gracias a la ayuda de promoción económica del Ayuntamiento de Ferrol, organizó varias …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *