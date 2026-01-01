Manuel, el primer ferrolterrano nacido en el «Marcide» en Año Nuevo

Compartir Facebook

Manuel es el nombre del primer bebé nacido en el Área Sanitaria de Ferrol en el año 2026. Nació las 5,45 horas de este jueves en el hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.Al nacer pesaba 3,435 kilogtamos. Su madre se llama Cristina y son de Narón.

Coral Conde Cid es el nombre de la primera bebé nacida en Galicia en el año 2026. La primera gallega ha nacido en el Complexo Hospitalario de Ourense a las 00:00 horas, con un peso de 2.9 kilogramos y es hija de Iria Andrea Cid y de Yago Conde.

La segunda en nacer en Año Nuevo fue Valeria, en el Hospital » de Vigo a las 00:38 horas. Es hija de Purificación y Julián, y ha llegado al mundo con un peso de 3,88 kilogramos.

El tercer nacimiento de Galicia del año 2026 ha tenido lugar en el Hospital Público da Mariña. Allí, nació Lucan Mikiel Moreira a las 00:49 horas, hijo de Gilsa Pereira. El bebé pesó 3,3 kilogramos, según han indicado desde el Sergas.