Nueva edición en As Pontes de su popular San Silvestre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de As Pontes organiza una nueva edición de la Carrera de San Silvestre de As Pontes, una cita deportiva y festiva abierta a la participación de personas de todas las edades, con la que el municipio despedirá el año en un ambiente lúdico y participativo.

Las inscripciones se realizarán el propio día de la prueba a partir de las 15:30 horas, mientras que las salidas darán comienzo a las 16:30 horas, de manera consecutiva y según se vaya anunciando por megafonía.

La carrera contará con un apartado especial de premios al mejor disfraz, estableciéndose un premio de 50 euros al mejor en cada categoría, además de un premio especial del jurado por valor de 150 euros. Los premios se entregarán en forma de valles de compra de COHEMPO, que deberán emplearse en el comercio y en la hostelería local.

Al final de la prueba, las personas participantes podrán disfrutar de un avituallamiento a base de chocolate con churros. Además, la organización contará con un seguro de accidentes para todas las personas inscritas, garantizando la seguridad durante el desarrollo del evento.

En la organización de la Carrera de San Silvestre colaboran los clubes deportivos Olympo, Trieume y el Club Ciclista As Pontes, así como COHEMPO, entidad colaboradora que aporta los valles premio. Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico deportes@aspontes.org o en el teléfono 634 671 968.