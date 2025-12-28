Compartir Facebook

Si, también Galicia Ártabra cumplió con la tradicional inocentada que año tras años ofrecen algunos medios de comunicación, cada vez menos porque hay cosas «de antes que se van quedando en el olvido.

28 de diciembre…Día de los Santos Inocentes. Y así anunciamos a «bombo y platillo» que «La junta directiva del Racing de Ferrol ha solicitado jugar temporalmente sus encuentros , como local, en el estadio de Riazor, en A Coruña, debido a una plaga repentina de carabelas portuguesas detectadas en el césped de A Malata.

Se espera que pasado este día 28 la junta directiva convoque una rueda de prensa para dar cuenta sobre las gestiones realizadas y la respuesta del Deportivo y la autorización de la Federación,

Por su parte, técnicos municipales están preparando un informe para sacar a concurso un contrato urgente con una empresa especializada».

«Una información inocente» tanto que quizás más de uno se la creyó, pero…. lo dicho, una inocente inocentada.

Recordamos que las cuatro anteriores inocentadas fueron_

2021.-¡Al fin!. El grupo de gobierno da luz verde al convenio con Defensa.(Casi acertamos, se firmó en el 2023)

2022.- Patrimonio de la Xunta da cuenta de un acuerdo tomado por este organismo por el que se prohíbe que se realicen las obras que está llevando a cabo el gobierno local en el Palacio Municipal debiendo, además de paralizar la obra de inmediato, devolver el aspecto que presentaba el edificio antes de las obras, entre ellas la instalación de las buhardillas, si bien se autoriza la rehabilitación de las mismas.(Las obras continuaron adelante).

2023.-El gobierno local dio «Luz verde» al proyecto de la rehabilitación de la actual plaza de Armas tras la celebración de una reunión extraordinaria celebrada en la mañana de este mismo jueves.(No hubo tal rehabilitación)

2024.-En marcha el proyecto de un aparcamiento subterráneo en la plaza de Armas. Su coste superará los 9 millones de euros. (No hubo tal proyecto)