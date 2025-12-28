El Baxi Ferrol se lleva una trabajada victoria en el derbi gallego

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol despide un 2025 de ensueño con una buena sonrisa, tras imponerse en el derbi gallego al Durán Maquinaria Ensino por 71-67, en la 13ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba, tras la gran interpretación de Lucía Pérez del himno gallego, con una canasta de las lucenses que era respondida rápidamente por un Baxi Ferrol con mucha seriedad en ataque y en defensa, mostrando mucha agresividad, arropados por una afición que presionaba en cada posesión del Durán Maquinaria Ensino. El juego era muy físico, con mucho contacto que los árbitros no sancionaban, lo que subía las revoluciones, pero no impedía el intercambio de canastas entre ambos equipos. Las ferrolanas subían una marcha en la recta final con rápidas jugadas tras rebotes defensivos, lo que les permitía coger una ventaja de ocho puntos, que las lucenses lograban dejar en cuatro al finalizar el primer cuarto, con 23-19.

En el segundo cuarto el Durán Maquinaria Ensino quería darle la vuelta al marcador, logrando reducir las distancias, aunque no sin polémica, al solicitar las ferrolanas pasos de su rival en varias jugadas que no eran atendidas por los colegiados. La velocidad de juego de las visitantes hacía año al Baxi Ferrol que veían como su ritmo anotador bajaba, mientras que el Durán Maquinaria Ensino no perdonaba en cada lanzamiento, lo que hacía que lograran irse de diez puntos, aunque tras una falta y técnica a Fequiere las distancias se reducían hasta llegarse al 36-45 al descanso.

Tras la reanudación, el Baxi Ferrol salía con otra cara, yendo a por todas en ataque, endosándole a su rival un contundente parcial de 12-2, con una gran Moira Joiner y la circulación del juego de Blanca Mllán, lo que las permitía volver a ponerse por delante. A partir de este momento el juego volvía a estar igualado y disputado entre ambos equipos, aunque las ferrolanas con el condicionante de no poder usar a Moira Joiner al llegar a su cuarta falta, llegándose al final del cuarto con empate 54-54.

El último cuarto empezaba con las ferrolanas muy atinadas con una canasta de Sotolova y un robo de Elena Rodríguez, aunque el Durán Maquinaria Ensino lograba igualarlo, pero todo cambiaba con un triple de Blanca Millán que distanciaba a las ferrolanas con cuatro puntos, una ventaja que lograban aguantar gracias a su buen juego en defensa, a pesar de que el Durán Maquinaria Ensino presionaba a toda la pista en la recta final del periodo, haciendo que el juego fuese un caos, finalmente las ferrolanas se lo llevaban por 71-67.

Con este resultado, el Baxi Ferrol se coloca con 6 victorias y 7 derrotas, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que disputará el domingo 4 de enero, las ferrolanas volverán a jugar en A Malata recibiendo al Juventut, a las 18:00 horas.

Baxi Ferrol: Samson (1), Erjavec (13), Melia (11), Daniels (11), Joiner (17) – también jugaron – Sanchez-Ramos (0), Sotolova (4), Millán (12), Rodríguez (2), Joris (0).

Durán Maquinaria Ensino: Tate (19), Haidara (14), Hernández (3), Florez (11), Giomi (6) – también jugaron – Van Schaik (0), Garfella (9), Fequiere (5) y Orsili (0).

Árbitros: Ángel Lucas de Lucas, Jesús Marcos Martínez Prada y Manuel Andrés Seijo Vázquez.

Parciales: 23-19, 13-26, 18-9 y 17-13.

Pabellón: A Malata