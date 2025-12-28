Falleció en Ferrol Mercedes González-Llanos Galvache, viuda del coronel de Intendencia de la Armada Carlos Avancini

Compartir Facebook

A los 87 años de edad ha fallecido en Ferrol Mercedes González-Llanos Galvache, viuda del coronel de Intendencia de la Armada Carlos Avancini García e hija del inolvidable José María González Llanos y Caruncho, fundador de la antigua Astano.

Fue una madre ejemplar y el pilar fundamental de la familia. Su vida estuvo dedicada por completo al bienestar de los suyos, brindándoles siempre un amor incondicional. Su preocupación constante y su generosidad dejan una huella imborrable tanto en su familia como en el gran círculo de amigos que la quisieron. Vivió siempre pendiente de su familia y de sus amistades. Su bondad y entrega serán el mejor legado para quienes tuvieron la fortuna de compartir la vida con ella.

La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio Albia, en el polígono de la Gándara. Este lunes a las 12.30 horas se procederá a la incineración del cadáver, en la intimidad familiar. A las 16,45 horas se trasladarán las cenizas al panteón familiar en el Cementerio Municipal de Catabois. Y a las 18.00 horas se oficiará un funeral en la iglesia castrense de San Francisco por el eterno descanso de Mercedes.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a sus hijos Carlos, Santiago y Pablo miembros de la Armada Española; Mercedes, Malena, Cristina, Betty, Sole, Willy y Lucía; a sus hermanos Santiago, Javier y Jesús; nietos y demás familia.