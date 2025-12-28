Teatro musical coas aventuras de Jazzy e Blusy na Alianza Aresana

O público infantil e familiar poderá desfrutar o luns, 29 de decembro, do teatro musical nestas datas de Nadal.
A partir das 18:00 horas na Alianza Aresana, o equipo de Gallaecia Eventos afondará nas orixes do jazz e do blues co gato Jazzy e o can Blusy, adaptando a letra das cancións do concerto para construír unha historia. Tamén interactuarán cos rapaces e rapazas e, ao final do espectáculo teatral, formarán unha gran orquestra de jazz.
Actividade inscrita na Rede Cultural da Deputación da Coruña.