ABANCA e Afundación entregan a Cáritas, Cruz Vermella e a Fundación Madrina 2.340 xoguetes novos para repartir en Reis

A acción forma parte da campaña solidaria de Nadal ‘Debuxar sorrisos’ impulsada polo banco e a súa Obra Social.
ABANCA e Afundación entregaron este pasado martes a Cáritas, Cruz Vermella e a Fundación Madrina un lote de 2.340 xoguetes novos no marco da súa campaña solidaria de Nadal ‘Debuxar sorrisos’. As tres organizacións sociais encargaranse agora de repartir os agasallos entre nenos e nenas de familias que están a vivir momentos complicados, asegurando que teñan unha sorpresa nas súas casas o Día de Reis.
A distribución dos xoguetes realizarase en 14 localidades de Galicia, León, Asturias, Estremadura, Madrid, País Vasco, Comunidade Valenciana e Andalucía, zonas onde a entidade bancaria mantén unha presenza significativa. Cáritas repartirá os agasallos na Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, San Sebastián, Valencia e Sevilla. Cruz Vermella fará a repartición en Vigo, Lugo, Ferrol, León, Oviedo e Mérida. En Madrid encargarase a Fundación Madrina.
Ademais desta entrega de xoguetes, a campaña ‘Debuxar sorrisos’ inclúe unha vertente de recadación de fondos solidaria a través da web dibujarsonrisas.abanca.com. Esta plataforma estará habilitada ata o próximo 30 de decembro para todas as persoas que desexen realizar a súa achega. Neste caso, o diñeiro reunido entregarase integramente a Unicef.