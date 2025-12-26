Valdoviño invita a los niños a formar parte de la comitiva que acompañará a los Reyes Magos

Valdoviño abre inscripciones este viernes en el taller de disfraces para sumarse a la iniciativa.

Un año más, el Ayuntamiento de Valdoviño invita a los niños a participar activamente en la Cabalgata de Reyes desfilando en la comitiva que acompañará a Sus Majestades en el recorrido previsto para 5 de enero, entre la casa consistorial, donde se espera su llegada sobre las 18 horas, y la casa de la cultura, donde está prevista la recepción real.

Los niños que deseen sumarse deberán participar en el taller de disfraces previo para crear aquellos elementos que los distinguirán como grupo en la cabalgata. Con plazas limitadas, se celebrará el 2 de enero de 11 a 13 horas, y la inscripción para participar podrá formalizarse en la Casa de la Cultura este viernes 26 de diciembre, el lunes 29 y el martes 30, de 10 a 13 horas.