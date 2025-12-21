¿Familia socialista o familia sanchista?

Compartir Facebook

José Manuel Otero Lastres

Decía Ignacio Varela en The Objetive, en el articulo titulado “De la “familia (socialista) a “famiglia”(sanchista)”, que “si eras reconocido como miembro de «la familia socialista» tenías la certeza de estar defendiendo el bien: la democracia, la justicia social, los derechos de los trabajadores… lo que te permitía dormir tranquilo aunque tu jornada hubiera sido una colección de porquerías”. Y añadía “Para mis adentros lo llamaba «el espíritu de Robin Hood».

No puedo discutir lo que sostiene Ignacio Varela sobre momentos anteriores a los de ahora. Pero pienso que se podría predicar de los entonces “socialistas” puede decirlo hoy simplemente con que el partido en cuestión fuese verdaderamente “demócratico”.

Ahora bien, las virtudes que refleja el señor Varela ya no las sostienen todos los que se califican de “socilialistas” porque se siguen denominando “socialistas” quienes son en verdad miembros de la “famiglia”sanchista». En el momento actual, hay dos que se llaman “socialistas”: los de antes de Sanchez y los de ahora que serán de la “famiglia”, pero nadie de ellos que no sean “socialistas”.

Hay dos reclamando ser “socialistas”: los que se denominan “socialistas” sin serlo porque ya no defienden lo que dice la dirección del partido y los que van detrás de lo que dice su líder actual. ¿Cuál de ellos es el partido socialista? Parece que los que siguen el pensamiento de su líder. ¿Y los otros ya no son socialistas? Según los Estatutos del partido no lo son. Son anteriores socialistas, pero no son lo que hoy es ser socialista estatutariamente.

Sentado lo que antecede considero que hoy estoy sumido en una fuerte confusión. Me cuesta muchísimo admitir que haya quienes se califican como miembros del partido socialista y no dicen nada de lo que pretende el líder de su partido desde que obtuvo la última confianza del Congreso de los Diputados. Puedo entender, aunque con cierta dificultad, que hayan abandonado la “llamada Cortesía Parlamentaria” y que se apoyen en la “mayoría aritmética” sin ser mayoritarios en el Congreso de los Diputados.

Lo cual supone formar gobierno apoyándose en partidos que no respetan la Constitución, habiendo algunos que llegaron a declarar la República independientemente de Cataluña con el consiguiente rechazo de nuestra Constitución. A estos partidos independentistas no solo no rechazan sus pretensiones, sino que los amnistían sin haber declarado previamente que nunca volverán a reanudar su “procés”.

Me cuesta entender también que esos mismos “socialistas”hayan pactado con Bildu y con el enorme peso se le ha dado a este partido independentista en la política española.

La pregunta que uno se formula es ¿cuál es el motor que ha originado este cambio en el partido socialista que es una denominación que engloba a dos partidos diferentes? Según ellos se ha hecho todo para impedir que “gobierne la derecha”. Pero esto no es cierto.

Tal y como esta distribuido el poder en España con el Estado Central y las Autonomías, el PSOE con sus allegados gobierna el Estado central y de las 17 autonomías solo 4. El PP, en cambio, gobierna actualmente 13 de las 17. ¿Puede alguien creerse que gobernando en 13 Autonomías de las 17 que conforman el Estado en su conjunto la llegada del PP a gobernar el Estado Central es tan determinante como para impedir el acceso de la derecha al poder? ¿No es lo que hay, ademas de tener mayoria en el Senado, un peso determinante que nos permita reflejar la llegada del PP a gobernar el Congreso de los Diputados?

El problema no está en que sea la derecha la que pueda gobernar si es así que lo está haciendo en muchas Comunidades. El problema es que los socialistas de la “famiglia” no quieren perder lo que tienen que es el Estado central. Si se resisten es para que tarde lo mas posible la llegada del otro partido mayoritario a gobernar España.



