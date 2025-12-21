Encantados–( Julia María Dopico Vale y Piñeiro )

Compartir Facebook

Julia María Dopico Vale y Piñeiro

Como es habitual en estas fechas navideñas la Asociación Lírica “ Encantados” dirigida por la Profesora Superior de Canto Diana Somkhieva, procedente de Yereban, capital de Armenia e instalada en la antigua Gallaecia desde hace años, ofrecerá su tradicional “Concerto Lírico do Nadal” en el que intervendrán promesas del canto lírico gallego siguiendo los principios de la Asociación que a lo largo de estos años ha celebrado la integración de intérpretes en el panorama lírico internacional representando así a “ nosa galeguidade lírica”. En esta ocasión participarán en el

concierto Cecilia Cueto, José Carballido, Marta López, Víctor Gómez, Ariadana Gómez, Gonzalo Bazarra, Andrea Varela‒ vinculada estrechamente con Ferrol y a una estimada familia de melómanos‒ y Noa Outomuro, interpretando un repertorio de clásico con obras de Händel, Tosti, Bellini, Rossini, Mozart y Saint Saëns y también español, con la música de Arieta y Sorozábal; todos acompañados por la repertorista

Meri Somkhieva de gran profesionalidad.

Este concierto de valor artístico y promocional se celebró durante muchos años en el emblemático y Paraninfo da

Universidade de Santiago de Compostela, adornado con la pintura de la diosa Minerva, portadora de la sabiduría y el arte; mas esta vez tendrá lugar el sábado día 27 en el Círculo de Artesanos da Coruña, Ateneo Galego al que yo misma pertenezco contribuyendo siempre y en la medida de mis posibilidades a favorecer, tanto con mis propias participaciones tan gratamente acogidas, como sirviendo como puente para la actuación de otros artistas, como es el caso Diana Somkhieva, con la que he compartido momentos de vida y arte, recordando especialmente actuaciones musicales con el “Dúo Lyrica´s”, perteneciente a la A.C. Brigantia, en la celebración do Día das Letras Galegas en el Teatro de Beneficencia de Ortigueira o en la Basílica de San Martiño de Foz, enclave histórico que habla del pasado milenario da Galiça.

Éxitos, “Encantados”, valorando vuestro tesón y perseverancia.