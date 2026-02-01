Neda acolle o luns día 2 un obradoiro gratuíto sobre alimentación saudable

1 febrero, 2026 Dejar un comentario 66 Vistas

Preto de 30 persoas confirmaron inscricións no obradoiro de alimentación saudable que o Concello de Neda organiza o luns día 2, de 16.30 a 20.30 horas, en colaboración coa Escola galega de saúde para cidadáns. A actividade busca dar claves para comer mellor, adquirir hábitos saudables, e ter unha dieta equilibrada.

As persoas participantes do obradoiro, que esgotou as prazas ofertadas, descubrirán, da man da nutricionista ferrolá Almudena Seijido, a importancia dunha boa alimentación para un axeitado desenvolvemento e o papel fundamental que xoga unha dieta axeitada e á hora de preservar a saúde.

Durante a sesión, falarase dos tipos de alimentos que existen, faranse recomendacións para unha alimentación equilibrada e responsable (método do prato para aprender a comer alimentos en proporcións óptimas), apuntaranse receitas sinxelas e saudables, e incidirase na necesidade de ler o etiquetado cando se mercan determinados produtos para comer.

A iniciativa, coorganizada por Concello e Escola Galega de Saúde para cidadáns, desenvolverase na Casa da Cultura de Neda e dará dereito á obtención dun diploma de participación.

Lea también

Falleció el párroco de Cariño, Francisco Gómez García. El concello decretó 3 días de luto oficial

A los 83 años de edad ha fallecido en Ferrol en la mañana de este …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *