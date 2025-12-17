El inicio de las obras de la plaza Rosalía en Ferrol, principian en enero

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela , acompañado de la concejala de Urbanismo, Blanca García, ha recibido a una representación de la Asociación de vecinos de San Juan Bertón, encabezada por su presidente, Andrés Medín.

En el transcurso de la reunión, el regidor trasladó a la entidad que en el próximo mes de enero comenzarán las obras de remodelación integral de la plaza Rosalía de Castro. Una actuación demandada desde hace años por los vecinos y que cuenta con un presupuesto de más de 830.000 euros. Además, se repasaron otros importantes proyectos como la creación del centro cívico y del campo de fútbol, con los que se devuelve a los vecinos de San Juan un espacio fundamental y se completa con nuevos equipamientos.

La distribución prevista del suelo es 1.048 metros cuadrados de superficie para el equipamiento social y de 9.384 metros cuadrados para el equipamiento deportivo. El presupuesto previsto para estas actuaciones es de 1.136.000 euros.

El barrio contará también con un centro de salud, con el se conseguirá descongestionar el ambulatorio Fontenla Maristany y aportar los servicios sanitarios a muchos vecinos de San Juan, San Pablo y Santa Icía, evitando que tengan que desplazarse hasta la plaza de España.