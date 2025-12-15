La gestión integral de las instalaciones deportivas de Ferrol contará con un nuevo contrato

Pabellón de A Malata

La junta de gobierno local ha dado este lunes el visto bueno al inicio de la licitación del nuevo contrato de la gestión integral de las instalaciones deportivas municipales, el cual se está prorrogando desde la finalización del anterior en el año 2014.

Así lo afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una actuación importante que tendrá un gran incremento respecto al actual, ya que pasará de los 765.000 euros anuales a 2.141.543,20 euros, en un contrato de tres años de duración inicial.

En esta licitación está destinada para todos los servicios y actividades a realizar en el Complejo Deportivo de A Malata, el Complejo Deportivo Javier Gómez Noya, los pabellones de Esteiro y del Ensanche, además de actividades deportivas o eventos en la vía pública.

