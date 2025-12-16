El Museo de la Construcción Naval de Ferrol celebra la Navidad con actividades varias

La Fundación Exponav organiza un año más sus talleres de Navidad para el público infantil, con el objetivo de ayudar a conciliar la vida familiar y laboral y también de introducir a los más pequeños en el conocimiento del Museo de la Construcción Naval. En esta ocasión tendrán lugar el lunes 22 y el martes 23 de diciembre de 10 de la mañana a una de la tarde, como siempre para niños de entre seis y once años de edad.

El taller del lunes lleva por título “Aventura en el océano” y además de disfrutar de una película y de diferentes actividades se montará una maqueta de Lego. El martes celebraremos la “Navidad en Exponav”, con una nueva proyección de cine y la realización de manualidades centradas en la decoración de bolas de Navidad y la confección de estrellas de papiroflexia.

El plazo de inscripción se abre este martes 16 para los miembros del club infantil Cormonav y del 17 al 21 para el resto de niños y niñas interesados. Podrá reservarse plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico talleresexponav@gmail.com.

Por otra parte, el jueves 18 es el último día para visitar la exposición de pintura y fotografía del Liceo Europeo de las Artes “La Galicia mágica”, que dará paso a otra de maquetas de edificios de Ferrol obra de Carlos Macías. Será inaugurada el día 19 a las siete de la tarde.

El día 17 la sala Carlos III a las 19:00 acogerá una nueva conferencia de la Cátedra Jorge Juan que correrá a cargo del catedrático de Derecho del Trabajo de la UDC José María Miranda Boto y que tratará sobre el tema “Tolkien y el mar”. Al día siguiente a la misma hora se presentará un nuevo libro de la colección de memoria histórica coordinada por Guillermo Llorca y firmado por varios autores, en esta ocasión dedicado a la parroquia de Doniños.

El Museo de la Construcción Naval abrirá sus puertas a partir del próximo día 22 de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 y los domingos de 10.30 a 14.30. Permanecerá cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Además, el día 27 a las 12:00 se organiza una visita guiada gratuita para conocer el Arsenal Ilustrado. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

